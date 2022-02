Ski Alpin

Linus Straßer wird Dritter am Gudiberg beim Weltcup-Slalom in Garmisch-Partenkirchen

Linus Straßer wird Dritter beim Slalom am Gudiberg in Garmisch-Partenkrichen. Mit einem starken zweiten Durchgang gelang dem Deutschen eine Aufholjagd. Zur Halbzeit hatte Straßer noch auf Position 16 gelegen. In der Endabrechnung musste er sich nur dem Norweger Henrik Kristoffersen und Dave Ryding aus Großbritannien geschlagen geben. Hier gibt es den zweiten Lauf im Video.

00:01:49, vor 2 Stunden