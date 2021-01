Lehmann hat indes reagiert. "Ich habe heute nach der Abfahrt Renndirektor Hannes Trinkl angerufen und ihm gesagt, dass er aus meiner Sicht den Zielsprung rausnehmen oder zumindest stark entschärfen sollte." Denn, und das ist in diesem Winter das Besondere, am Samstag steht erneut eine Streif-Abfahrt auf dem Programm. Grund ist des Rennens von Wengen, das am Freitag in Kitzbühel nachgeholt wurde.