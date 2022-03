Sie fügte hinzu: "Das ist manchmal schwierig. Ich habe kein Privatleben mehr."

Der ohnehin schon enorme Bekanntheitsgrad Vlhovas in ihrem Heimatland ist noch einmal gestiegen, als sie in Peking als erste Slowakin überhaupt Olympiagold im Ski Alpin gewann. Mit dem auf ihr lastenden Druck komme sie aber inzwischen zurecht.

"Ich bin keine Maschine, sondern ein Mensch. Und ich weiß, dass ich nicht immer gewinnen kann", sagte sie.

Im Gesamtweltcup hat die Titelverteidigerin inzwischen zur lange in Führung liegenden US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin aufgeschlossen. Vor den Rennen in Lenzerheide liegen beide mit jeweils 1026 Zählern punktgleich gemeinsam an der Spitze.

