Eine Rückkehr in den Weltcup wäre erst wieder im kommenden Winter möglich. Schmotz galt seit ihren beiden Medaillen bei der Junioren-WM 2015 in Hafjell/Norwegen als Hoffnungsträgerin in den technischen Disziplinen, sie muss nun allerdings schon zum dritten Mal schwer verletzt.

Im September 2015 hatte die Polizeimeisterin einen Bruch des Sprunggelenks erlitten. Im Sommer 2017 riss ihr das Kreuzband im linken Knie. Mit Rang neun im Riesenslalom von Courchevel/Frankreich hatte sie kurz vor Weihnachten ihr bestes Weltcup-Resultat erzielt.

