Shemshaki hatte bei der Eröffnungsfeier der Spiele in Sotschi die Fahne seines Landes getragen.

Shemshaki war zu Beginn der ersten Wettkampfwoche getestet worden.

In Peking wollte er zum dritten Mal bei Winterspielen an den Start gehen. Der Routinier hatte bereits Olympia-Rennen 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi bestritten.

Sein bestes Olympia-Resultat war dabei vor acht Jahren ein 31. Rang im Slalom.

(SID)

