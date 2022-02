Ski Alpin

Olympia 2022: Marco Odermatt holt im Schneegestöber die Goldmedaille im Riesenslalom

Marco Odermatt gewinnt bei den Olympischen Spielen in Peking Gold im Riesenslalom. Der Schweizer geht im chinesischen Schneegestöber als Führender in den entscheidenden zweiten Durchgang. Die Zeitabstände im Kampf um die Medaillen sind äußerst eng. Am Ende reichen Odermatt knapp zwei Zehntel Vorsprung für den Olympia-Sieg. Der 2. Riesenslalom-Lauf des 24-Jährigen im Video:

00:02:00, vor 5 Stunden