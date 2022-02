Sommer 2021, Michelle Gisin liegt untätig zu Hause herum und schaut Olympia in Tokio. Doch die Skirennläuferin macht keine Pause in der Saison-Vorbereitung, sie ist dauerhaft an die Couch oder ans Bett gefesselt: Pfeiffersches Drüsenfieber, "ich war ein halblebiges Elend". Sieben Monate später holt Gisin in Peking wie 2018 Gold in der Kombination.