Die bisherige Saison von Gut-Behrami war durchwachsen. Mit dem Super-G von St. Moritz und der Abfahrt in Zauchensee konnte sie bereits zwei Rennen für sich entscheiden. Doch nach den Plätzen 10, 9 und 13 pausierte die Schweizerin im Weltcup.

Die Entscheidung warf Fragen auf.

Ad

Als Gründe nannte die Tessinerin eine Grippe-Erkrankung in Nordamerika, die 14-tägige Corona-Isolation und überdies den schweren Sturz in St. Moritz. Die fehlende Energie schlug auf Gesundheit und Gewicht. "Lara verlor etwa zwei Kilogramm an Muskelmasse", so Trainer Alejo Hervas.

Olympia - Ski Alpin Olympia-Abfahrt als Windlotterie: "Dann nützt die beste Fahrt nix..." VOR 16 STUNDEN

Medaillenhoffnung trotz Rückschlägen

Dennoch: Auch nach der Pause gilt Gut-Behrami als Medaillenhoffnung. In ihrer bisherigen Karriere gewann die 30-Jährige bereits 34 Weltcups und 2016 sogar den Gesamtweltcup. Gekrönt wurden ihre Erfolge von zwei Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften 2021.

Weitere Medaillen sollen nun bei den diesjährigen Winterspielen hinzukommen.

Nur: Wie gut ist Gut-Behrami wirklich drauf? Sonja Nef, Riesenslalom-Weltmeisterin von 2001, erklärte: "Es kann alles passieren. Lara kann abräumen, aber auch ohne Medaille heimkommen. Eine Prognose ist fast unmöglich."

Die Schweizerin gleicht derzeit einer Wundertüte ...

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Rechtzeitig für Olympia fit: Goggia wohl in Peking dabei

Die Highlights der Eröffnungsfeier in Peking

Olympia - Ski Alpin Ski Alpin: Alle Olympia-Rennen live im TV und im Livestream - der Zeitplan 20/01/2022 AM 11:06