Das Pikante an der Sache: Die Österreicherin wurde erst unmittelbar vor der Siegerehrung von der FIS-Entscheidung informiert und konnte ihr Glück im Anschluss kaum fassen.

"Oh mein Gott. Das ist ja megacool, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kenne mich gerade gar nicht aus. Es ist einfach nur genial. Eine Goldmedaille zu gewinnen ist etwas ganz Spezielles. Es ist ein Traum, der heute in Erfüllung gegangen ist", sagte die sichtlich euphorisierte Weltmeisterin im Interview mit dem "ORF".