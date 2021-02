Einer für alle, alle zu Bronze: Vier glückliche "Musketiere" haben für die deutschen Skirennläufer nach dreimal Silber bereits die vierte Medaille bei der WM in Cortina d'Ampezzo eingefahren. "Saucool", sagte der erkennbar begeisterte deutsche Alpinchef Wolfgang Maier nach dem packenden kleinen Finale, das Deutschlands Quartett im "Tiebreak" gegen Olympiasieger und Titelverteidiger Schweiz gewann. "Uaaah, war das spannend", ergänzte er und lobte Fahrer und Trainer gleichermaßen: "Auch das war wieder eine Meisterleistung."

Tatsächlich hätte es im Kampf um Platz drei kaum knapper zugehen können. Nach den vier Läufen der erst 17 Jahre alten Emma Aicher, von Stefan Luitz, Andrea Filser und Alexander Schmid hatte es gegen die Eidgenossen 2:2 gestanden - in diesem Fall entschieden die Zeiten der jeweils schnellsten Frau und des jeweils schnellsten Mannes: Filser und Luitz waren in diesem Vergleich in der Addition um 0,12 Sekunden schneller als ihre Schweizer Kontrahenten. Gold gewann danach Norwegen gegen Schweden.