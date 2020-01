Der Weltcup in Wengen live im TV und im Livestream und Liveticker

Mit dem Weltcup-Wochenende in Wengen steht ein großer Klassiker im Ski Alpin auf dem Programm. Geplant ist am Freitag, 17. Januar, eine Kombination mit Abfahrt und Slalom. Am Samstag, 18. Januar, soll die Lauberhorn-Abfahrt mit Thomas Dreßen und Co. stattfinden und am Sonntag, 19. Januar, der Slalom auf der Piste Jungfrau/Männlichen.

Die geplanten Startzeiten:

Freitag, 17. Januar, 10:30 Uhr: Kombinations-Abfahrt

Kombinations-Abfahrt Freitag, 17. Januar, 14:00 Uhr: Kombinations-Slalom

Kombinations-Slalom Samstag, 18. Januar, 12:30 Uhr: Abfahrt

Abfahrt Sonntag, 19. Januar, 10:15 Uhr: Slalom, 1. Durchgang

Slalom, 1. Durchgang Sonntag, 19. Januar, 13:15 Uhr: Slalom, 2. Durchgang

Aufgrund der widrigen Wettervorhersagen für Samstag ist derzeit ein Tausch des Programms möglich. Dann würde die Abfahrt auf Sonntag verschoben werden und der Slalom schon am Samstag stattfinden.

Der Weltcup in Wengen live im TV

Alle Rennen vom Lauberhorn-Wochenende werden live im TV bei Eurosport 1 übertragen.

Die Rennen am Lauberhorn im Livestream

Ski Alpin bei Eurosport.de

Bei Eurosport.de gibt es Liveticker zu allen Wettbewerben in Wengen. Und wie gewohnt bieten wir euch alle News und die besten Videos zum alpinen Ski-Weltcup an.

