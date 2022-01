Aleksander Aamodt Kilde hatte zuvor die ersten drei Super-G-Rennen der Saison gewonnen. In Wengen hatte er die Chance mit einem vierten Sieg in Folge den Rekord von Hermann Maier einzustellen. Diesen Rekord verpasste Kilde am Donnerstag jedoch um 0,23 Sekunden.

Bei strahlendem Sonnenschein konnte neben Romed Baumann auch Josef Ferstl glänzen. Der Kitzbühel-Sieger von 2019 fuhr auf einen starken sechsten Platz (+0,86). Auf den drittplatzierten Matthias Mayer (+0,58) fehlten ihm 28 Hundertstelsekunden.

Ad

Es war erst das zweite Mal in der Geschichte, dass in Wengen ein Super-G ausgetragen wurde. Das traditionsreiche Lauberhorn-Rennen wird am Freitag mit der ersten von zwei Abfahrten fortgesetzt. Die zweite Abfahrt steht am Samstag auf dem Programm. Den Abschluss bildet am Sonntag ein Slalom.

Skilanglauf Politische Gründe? Belarus zieht zwei Langläuferinnen aus dem Verkehr VOR 15 STUNDEN

Mehr in Kürze ...

Das könnte Dich auch interessieren: "Papa, das ist für dich!" Slalom-Ass Dürr lebt ihren Traum

Podest-Fahrt beim Nachtslalom: Dürr etabliert sich in der Weltspitze

Biathlon Olympiasieger Fischer kritisiert Nachwuchsförderung im Biathlon VOR 21 STUNDEN