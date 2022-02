"Ich fühle mich momentan mental nicht in der Lage, Rennen zu fahren, also werde ich dieses Wochenende nicht in Sunny Valley sein", kündigte sie ihr Fernbleiben vom anstehenden Weltcup an.

Die Weltspitze der Skicrosser findet sich diese Woche in Russland ein.

Smith müsse sich aber vor ihrer Rückkehr ins alltägliche Sportgeschehen eine Auszeit nehmen. Nach einer "äußerst schwierigen Zeit" könne sie gerade nicht an eine Teilnahme denken und lässt daher sogar eines ihrer "Lieblingsrennen" aus.

Die Schweizerin war beim Ski-Freestyle-Finale in Peking umstrittenerweise nach dem Lauf auf Rang vier zurückversetzt worden. Sie habe die Deutsche Daniela Maier "auf der Piste behindert", dieser wurde letztlich auch die Bronzemedaille zugesprochen.

Swiss-Ski hat vor Kurzem zwar Protest gegen diese Entscheidung eingelegt , große Erfolgschancen rechnet man sich in dieser Angelegenheit jedoch nicht aus. "Es handelt sich wohl um so etwas wie einen Tatsachenentscheid im Fußball", so Cheftrainer Ralph Pfäffli.

Smith selbst will von diesen Diskussionen nun Abstand nehmen und richtete sich an ihre Fans. "Ich wollte mich nur noch bei euch für die vielen Nachrichten bedanken, die ihr mir in den letzten Tagen aus aller Welt geschickt habt. Von ganzem Herzen: Vielen Dank", verabschiedete sie sich.

