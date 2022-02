Statt 50 Kilometern liefen die Männer am Samstag 28,4 Kilometer.

Norwegens Superstar Johannes Hösflot Kläbo, der in Peking bereits zweimal Gold gewinnen konnte, musste wegen Magenprobleme vorzeitig aussteigen

Der Massenstart der Frauen wird nicht nur der letzte Langlauf-Wettbewerb in Zhangjiakou sein, sondern auch der letzte olympische Wettkampf von Therese Johaug. Das hatte die zweimalige Olympiasiegerin am Freitag erklärt.

Johaug geht als Top-Favoritin in das Rennen am Sonntag. Bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften in Oberstdorf und Seefeld hatte sie über die 30 Kilometer jeweils Gold geholt.

