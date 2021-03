Publiziert 14/03/2021 Am 10:06 GMT

Den Sieg im abschließenden "Marathon" holte sich die Norwegerin Heidi Weng nach 1:18:11,6 Stunden. Jessie Diggins (USA) reichte Rang vier, um nach dem Gesamtweltcup auch die Distanzwertung für sich zu entscheiden. Zweitbeste Deutsche im letzten Rennen des Winters war Katharina Hennig (Oberwiesenthal) auf dem 13. Rang.

Gimmler hatte als Vierte zwar eine erstklassige Ausgangsposition, konnte dem hohen Tempo einer vierköpfigen Spitzengruppe aber nicht folgen und kam letztlich knapp zweieinhalb Minuten hinter der Spitze auf Rang 20 ins Ziel, zwei Plätze vor Victoria Carl (Zella-Mehlis).

Mit dem Saisonfinale durfte Gimmler, bei der WM vor einer Woche noch Zehnte über die 30 km, dennoch mehr als zufrieden sein. "Kann mich mal bitte jemand kneifen?", schrieb sie am Samstag auf Instagram: "Ein vierter Platz, der sich anfühlt wie ein Podium." Im "ZDF" ergänzte sie: "Schade, dass die Saison jetzt vorbei ist. Die Maschine läuft jetzt."

Der Sieg am Samstag war an die Russin Julia Stupak gegangen. Topfavoritin Therese Johaug (Norwegen), die zuletzt bei der WM vier Goldmedaillen geholt hatte, konnte wegen einer Entzündung am Handgelenk nicht antreten.

