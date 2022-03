Schlickenrieder forderte "große, auch personelle Veränderungen". Konkret müssten die Stützpunkte in Oberhof und Oberwiesenthal "dringend wieder zurück zu alter Stärke" gebracht werden: "Sonst werden wir es nicht schaffen, dauerhaft Weltspitze im Skilanglauf zu produzieren."

In Anlehnung an den Kommentar von TV-Reporter Jens-Jörg Rieck beim Gold-Triumph durch Katharina Hennig und Victoria Carl ("Hast du denn die Pfanne heiß?") meinte Schlickenrieder: "Wir haben eine Mörderaufgabe vor uns, damit die Pfanne im Skilanglauf auch heiß bleibt. Wir müssen uns ja ehrlich eingestehen, dass der Olympia-Erfolg so überhaupt nicht unserem normalen Leistungspotenzial entspricht."

Ad

Mit dem Sieg im Teamsprint sowie Silber durch die Staffel hatten die deutschen Skilangläuferinnen in Peking unerwartete Erfolge gefeiert.

Falun Mixed-Premiere im Weltcup: Johaug im letzten Karriererennen geschlagen 13/03/2022 AM 11:39

Das könnte Dich auch interessieren: "Einfach krank": Heftige Kritik an Bolschunow nach Auftritt bei Putin-Show

(SID)

Spektakulärer Sturz: Cologna räumt Zuschauer ab

Falun Bestes Karriereergebnis: Brugger sprintet in Top Ten - Hennig weit zurück 11/03/2022 AM 13:51