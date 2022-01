Ryoyu Kobayashi (Japan) kann nun als erster Skispringer überhaupt zum zweiten Mal den Grand Slam - also den Sieg bei allen vier Springen der Vierschanzentournee - schaffen. "Bisher habe ich nicht drüber nachgedacht", meinte der 25-Jährige - jetzt wolle er die Chance aber auch nutzen.

Kobayashi hatte das schon 2018/19 geschafft. Allerdings fehlt Innsbruck 2021/22 im Programm; das Bergiselspringen war am Dienstag abgesagt und nach Bischofshofen verlegt worden, wo am Dreikönigstag ein zweites Springen (Quali um 14:30 Uhr, Springen um 17:30 Uhr live bei Eurosport 1 im TV, bei Eurosport mit Joyn und im Liveticker bei Eurosport.de) stattfindet.

Der Japaner landete am Mittwoch bei 137,0 und 137,5 Metern (291,3 Punkte) und baute damit seine Führung in der Wertung der diesjährigen "Dreischanzentournee" weiter aus. Marius Lindvik (Norwegen), nach dem ersten Durchgang noch in Führung, verpasste den Tagessieg wegen einer verpatzten Landung (137,5 m/135,5 m/286,6) um 4,7 Punkte.

Bei umgerechnet zehn Meter Vorsprung auf Lindvik kann Kobayashi den Sekt schon fast kaltstellen. "Ich war sehr nervös, aber ich habe ein gutes Springen zeigen können und bin sehr glücklich darüber", sagte Kobayashi. Dritter wurde Halvor Egner Granerud (Norwegen), der mit Weiten von zweimal 135,5 Metern (282,4) 1,6 Punkte vor Karl Geiger (Obersdorf) landete.

Geiger und Eisenbichler zufrieden

Geiger zeigte einen guten Wettkampf, kam mit 133,0 und 136,0 Metern (280,8) aber nicht ganz an die Spitze heran.

"Ich hab mich wieder gefangen, es geht weiter nach vorne. Ich bin soweit zufrieden", sagte Geiger bei Eurosport: "Mir geht es hier nur noch um die einzelnen Springen. Ich wollte wieder auf Spur kommen, das habe ich geschafft. Vielleicht schaffe ich es morgen noch aufs Podest."

Markus Eisenbichler (Siegsdorf) verpasste es mit 130,0 m im ersten Durchgang (16.), in der Tournee-Gesamtwertung das Podest anzugreifen. Dafür zeigte er einen starken zweiten Sprung auf die Tagesbestweite von 140,5 m (270,3), wonach die Jury den Anlauf gleich um zwei Luken verkürzte.

"Im ersten Durchgang habe ich ein bisschen zu früh angedrückt. Ich sollte mehr auf mein Gefühl vertrauen, das habe ich beim zweiten Sprung gemacht", sagte der 30-Jährige nach Tagesrang acht: "Ich bin ganz zufrieden mit dem Wettkampf. Ich werde morgen nochmal angreifen."

Bundestrainer Stefan Horngacher bilanzierte: "Der Karl hat gezeigt, dass er ganz vorne mitspringen kann. Für den Markus ist es nicht ganz aufgegangen."

In der Tournee-Gesamtwertung liegen Eisenbichler und Geiger hinter Kobayashi, Lindvik und Granerud auf den Plätzen vier und fünf - realistischerweise ist für die beiden Deutschen am Donnerstag nur noch der Sprung auf Rang drei drin.

Den ersten deutschen Tourneesieg seit Sven Hannawald vor 20 Jahren können beide abhaken.

Freund und Wellinger in Top 15

Severin Freund (Rastbüchl) bestätigte seinen Formanstieg mit Platz zwölf (131,5 m/133,5 m/257,3). Andreas Wellinger (Ruhpolding), überraschend Sechster der Qualifikation , landete bei 129,5 und 130,5 Metern (252,7/15.) und damit in den Top 15.

"Mit dem Wettkampf kann ich wirklich zufrieden sein", sagte Freund bei Eurosport: "Der zweite Sprung war ein bisschen früh, aber alles gut!"

Stephan Leyhe (Willingen) rehabilitierte sich an seinem 30. Geburtstag nach einem schwächeren ersteren Sprung (130,5 m) mit 135,0 Meter im zweiten Durchgang (249,0) etwas und wahrte mit Platz 20 seine Chance auf eine Top-Ten-Platzierung in der Gesamtwertung.

Constantin Schmid (Oberaudorf/132,0 m/32.) und Pius Paschke (Kiefersfelden/108,0/46.) waren im ersten Durchgang gescheitert.

Kos fällt mit Sturz-Pech zurück

Pech hatte der vor Bischofshofen auf Tournee-Rang drei liegende Slowene Lovro Kos, der im ersten Durchgang bei seinem Sprung auf 136,0 m nach der Landung in den bremsenden Neuschnee stürzte und somit im Gesamtklassement zurückfiel.

Ausgestiegen aufgrund seiner schwachen Leistungen zuletzt ist derweil der Titelverteidiger Kamil Stoch (Polen) - der 34-Jährige verzichtet auf die Springen in Bischofshofen und trainiert lieber

Bischofshofen: Regen geht in Schnee über

Am Tag nach dem Windchaos am Bergisel waren die Bedingungen regulär, aber nicht wirklich angenehm: Nebel und Dauerregen, der später in Schnee überging, sorgten für ein noch tristeres Ambiente als ohnehin - Zuschauer waren auch in Bischofshofen nicht zugelassen.

Geiger und Co. verlangt der knackige Zeitplan an den letzten beiden Tourneetagen mit bis zu acht Sprüngen einiges ab.

Um noch einmal Kraft zu tanken und nicht im tristen Container-Dorf an der Schanze ausharren zu müssen, hatten sich die DSV-Adler in der gut zweistündigen Pause zwischen Qualifikation und Wettkampf noch einmal ins Teamhotel im zehn Kilometer entfernten St. Johann im Pongau zurückgezogen - und waren gut erholt in den ersten Durchgang gestartet.

Doppeltes Quali-Preisgeld für Kobayashi

Die am Montag in Innsbruck ausgetragene Qualifikation war hinfällig geworden, da die Vorausscheidung auf der selben Schanze wie der Wettkampf stattfinden muss.

Am Montag wie am Mittwoch gewann Kobayashi die Quali und kassierte doppelt Preisgeld (je 3200 Schweizer Franken).

Zwei Qualifikationssiege für das gleiche Springen - wohl die bislang kurioseste unter der Bestmarken des Japaners.

Vierschanzentournee: Gesamtwertung

(nach 3 von 4 Wettkämpfen)

PLATZ NAME PUNKTE 1. R. Kobayashi (Japan) 884,5 2. M. Lindvik (Norwegen) 866,6 (- 17,9) 3. H. E. Granerud (Norwegen) 845,8 (- 38,7) 4. Eisenbichler (Deutschland) 842,4 (- 42,1) 5. K. Geiger (Deutschland) 841,7 (- 42,8) 6. R. Johansson (Norwegen) 830,2 (- 54,3) 7. L. Kos (Slowenien) 819,4 (- 65,1) 8. J. Hörl (Österreich) 800,4 (- 84,1) 9. Y. Sato (Japan) 783,6 (- 100,9) 10. D. Huber (Österreich) 783,1 (- 101,4)

Zeitplan Bischofshofen 6. Januar:

UHRZEIT EVENT 14:30 Uhr Qualifikation (live bei Eurosport) 17:30 Uhr Springen (live bei Eurosport)

