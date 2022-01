Neuer Tag, neuer Ort und hoffentlich auch neues Glück: Nachdem am Dienstag das dritte Tournee-Springen am Bergisel in Innsbruck aufgrund der zu krassen Windbedingungen abgesagt werden musste, gibt es am heutigen Mittwoch, 5. Januar um 16:30 Uhr auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen einen neuen Anlauf.

Bereits zuvor wurde um 13:00 Uhr die Qualifikation ausgetragen, in der die Startreihenfolge und auch die K.o-Duelle für den ersten Durchgang ermittelt werden. Das Quali-Ergebnis aus Innsbruck wird also nicht übernommen.

Es ist das zweite Mal in der Tournee-Geschichte, dass das dritte Tournee-Springen von Innsbruck nach Bischofshofen verlegt werden musste. Vor genau 14 Jahren war der Finne Janne Ahonen der Nutznießer - er gewann 2008 das Ersatzspringen in Bischofshofen und feierte einen Tag später seinen fünften Tournee-Sieg.

In diesem Jahr hofft Ryoyu Kobayashi mit einem Sieg den nächsten Schritt Richtung zweiten Gesamterfolg machen zu können. Es wäre sein dritter Tagessieg. In der Gesamtwertung führt der Japaner (593,2 Punkte) deutlich vor Marius Lindvik aus Norwegen (580,0) und dem Slowenen Lovro Kos (575,5). Bester Deutscher nach zwei Springen ist Markus Eisenbichler (572,1) auf Rang vier. Kobayashi gewann am frühen Nachmittag auch die Qualifikation

Die Qualifikation und das Springen in Bischofshofen hier im Liveticker

14:17 Uhr - Springen ab 16:30 Uhr

Für den Moment verabschiede ich mich damit und melde mich zum Springen ab 16:30 Uhr zurück. Dann sind natürlich auch wieder Eurosport 1, der Eurosport Player und Joyn PLUS+ dabei. Bis später!

14:14 Uhr - Die Qualifikation

Ryoyu Kobayashi gewinnt also die Qualifikation in Bischofshofen vor Marius Lindvik und Daniel-André Tande. Auf den Plätzen fünf bis sieben folgen in dieser Reihenfolge Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Andreas Wellinger. Alle Deutschen waren in der Qualifikation in den Top 30, das ist also eine recht gute Ausgangsposition für den Weltcup ab 16:30 Uhr.

"Höchst souverän": Kobayashi dominiert Qualifikation erneut

14:09 Uhr - Karl Geiger und Ryoyu Kobayashi

Solide 131,5 Meter von Karl Geiger bei leichtem Rückenwind. Damit reiht sich der Oberstdorfer auf Platz vier ein. Und dann fliegt Ryoyu Kobayashi auf tolle 141,5 Meter. Auf den telemark verzichtet der Gesamtweltcupführende. Aber das ist dennoch der Qualisieg.

14:07 Uhr - Marius Lindvik und Halvor Egner Granerud

Ganz starke 139,5 Meter für Marius Lindvik. Damit setzt sich der Norweger klar in Führung. Halvor Egner Granerud kommt hoch vom Schanzentisch, zieht den Versuch auf 134 Meter. Damit reiht er sich auf Rang drei ein.

14:05 Uhr - Anze Lanisek und Markus Eisenbichler

124 Meter für Anze Lanisek bedeuten Rang 21. Auch der Slowene ist damit gleich früh dran. Markus Eisenbichler muss in der Luft leicht korrigieren, segelt dennoch auf 132,5 Meter. Da er besseren Wind als Tande hatte, ist er Zweiter.

14:03 Uhr - Kilian Peier und Stefan Kraft

122,5 Meter für Kilian Peier sind gleichbedeutend mit einem Platz im vorderen Mittelfeld. Da hat der Schweizer noch Reserven. Stefan Kraft muss nach dem Absprung leicht korrigieren, landet dann bei 124 Metern. Das ist Platz 15 für den Österreicher.

14:00 Uhr - Robert Johansson und Jan Hörl

Solide 127 Meter für Robert Johansson. Bei der Landung wackelt er nicht, aber das ist jetzt ja noch nicht so entscheidend. Jan Hörl erreicht anschließend 128,5 Meter. Auch der Österreicher ist damit im Vorderfeld dabei. Er schiebt sich auf Rang fünf.

13:57 Uhr - Timi Zajc

Bei stärkerem Schneefall und Rückenwind rettet sich TImi Zajc mit 116 Metern in den Wettkampf. Herausragend war das nicht, aber gleich hat er die Chance, es besser zu machen. Es fehlen noch die Top Ten des Weltcups.

13:56 Uhr - Lovro Kos

Sehr solider Versuch des Tourneedritten Lovro Kos. Mit 127 Metern unterstreicht er seine gute Form, auch wenn noch etwas Luft nach oben ist. Daniel Huber erreicht bei nun wieder recht starkem Rückenwind 124,5 Meter. Damit ist der Österreicher Achter.

13:54 Uhr - Constantin Schmid und Stephan Leyhe

Constantin Schmid erreicht bei Aufwind 126 Meter. Das ist derzeit Position 16 für den Deutschen. Geburtstagskind Stephan Leyhe fliegt auf 127 Meter. Die Noten sind etwas niedrig. Aber als 13. wird das eine solide Ausgangsposition. Leyhe. Schmid und Paschke dürften gleich früh an den Start gehen.

13:53 Uhr - Pius Paschke

123 Meter für den Japaner Naoki Nakamura sind ein Platz im Mittelfeld. Und nun folgt ein deutsches Trio. Pius Paschke fliegt auf solide 127 Meter, hatte aber auch guten Wind. Deshalb ist er 14. Aber es reicht zumindest sicher.

13:52 Uhr - Johann-André Forfang

Mit 122 Metern bei nicht idealen Bedingungen löst Johann-André Forfang sicher das Ticket für den Wettkampf heute Nachmittag. Im Anshcließend erreicht Yukiya Sato 124 Meter. Auch das reicht natürlich locker.

"Artistisch unfassbar": Fettner verhindert Sturz auf einem Ski

13:50 Uhr - Manuel Fettner und Daniel-André Tande

Artistische Meisterleistung von Manuel Fettner. Der Österreicher verliert bei der Landung den Ski und fährt auf einem Ski über die Sturzlinie. Die Noten sind zwar entsprechend niedrig, aber 124,5 Meter reichen locker. Und dann fliegt Daniel-André Tande auf 131 Meter und übernimmt die Führung.

13:47 Uhr - Junshiro Kobayashi

Gute 128 Meter für Junshiro Kobayashi. Aktuell ist der Japaner Siebter. Eveniy Klimov ist beim Absprung zu spät dran, erreicht nur 117 Meter. Aber es reicht zumindest für den Wettkampf.

13:45 Uhr - Piotr Zyla und Andreas Wellinger

Sehr ordentliche 128 Meter von Piotr Zyla. Damit setzt sich der Pole auf Zwischenrang fünf. Und dann folgt ein wirklich guter Versuch von Andreas Wellinger auf 129 Meter. Die Windbedingungen waren etwas schlechter als bei den Springern vor ihm, deshalb geht er an die Spitze.

13:41 Uhr - Peter Prevc

123,5 Meter für Daniel Tschofenig reichen nicht für eine Platzierung ganz vorne, aber im Wettkampf ist er sicher dabei. Peter Prevc zieht bei wirklich gutem Wind den Versuch noch auf 121,5 Meter. Aufgrund der guten Bedingungen ist er nur 18. Aber es reicht.

13:39 Uhr - Philipp Aschenwald

Mit 126 Metern schiebt sich Gregor Deschwanden auf Rang fünf. Und dann tolle 130,5 Meter von Daniil Sadreev. Damit löst der Russe Severin Freund ab und geht in Führung. Der Trainingsbeste Philipp Aschenwald verpasst den Absprung jetzt leicht, zieht den Versuch aber dennoch auf 129,5 Meter und ist Zweiter.

13:38 Uhr - Daiki Ito und Simon Ammann

119 Meter von Daiki Ito reichen für die Qualifikation. Simon Amman erreicht 118,5 Meter und landet erneut unsauber. Aber es reicht für den Schweizer dennoch, wenn auch knapp.

13:36 Uhr - Dawid Kubacki

117 Meter für Dawid Kubacki aus Polen reichen knapp. Inzwischen ist übrigens auch Michael Hayböck für den Wettkampf qualifiziert. Roman Trofimov aus Russland landet bei 116 Metern. Das wird ganz eng, aber er kann durchatmen. Als derzeit Letzter ist er qualifiziert.

13:34 Uhr - Niko Kytosaho

Der Finne Niko Kytosaho segelt auf gute 126,5 Meter und ist damit Dritter. Dagegen enttäuscht der Norweger Fredrik Villumstad. Nur 108 Meter und das Qualiaus für den Norweger.

13:32 Uhr - Artti Aigro

Der Este Artti Aigro kann sich über 126 Meter freuen. Auch er hatte recht guten Wind. Deshalb ist das "nur" Rang fünf. Aber es reicht natürlich locker. Auch Jakub Wolny aus Polen löst mit 123 Metern sein Ticket für den Wettkampf.

13:31 Uhr - Pawel Wasek

118 Meter von Keiichi Sato reichen aufgrund des Aufwinds, den er hatte, zumindest derzeit noch nicht. Richtig gut läuft es dann bei Pavel Wasek. 126,5 Meter für den Polen. Er hatte deutlich besseren Wind als Freund, deshalb bleibt er hinter dem Deutschen. Aber es war dennoch ein sehr ordentlicher Versuch.

13:29 Uhr - Vladimir Zografski

Mit 117 Metern kann der Bulgare Vladimir Zografski auch schon sicher für den Wettkampf planen. Mackenzie Boyd Clowes aus Kanada erreicht 114 Meter. Da muss er noch lange zittern. Mit 116,5 Metern bei den bislang besten Windbedingungen wird es auch für Mikhail Nazarov eng. Damit ist Ipcioglu durch.

13:27 Uhr - Severin Freund

115 Meter des Türken Fatih Arda Ipcioglu könnten reichen. Und anschließend segelt Severin Freund auf gute 125 Meter. Bei der Landung mogelt er etwas, bekommt aber einige Bonuspunkte wegen Rückenwindes. Freund geht an die Spitze.

13:25 Uhr - Giovanni Bresadola

Giovanni Bresadola war im Training ganz stark. Jetzt kommt der Italiener da nicht ganz heran. Mit 114 Metern hat er aber noch die Chance auf die Teilnahme am Wettkampf. Andrzej Stekala aus Polen erreicht 112 Meter. Er hat relativ viele Bonuspunkte aufgrund des Rückenwindes aber auch schlechte Haltungsnoten. Deshalb reicht es wohl nicht.

13:23 Uhr - Roman Koudelka

Nach einigen Außenseitern, die die Qualifikation auch deulich verpasst haben, ist mit Roman Koudelka nun wieder ein größerer Name am Start. Aber auch das ist nichts. Nach seinem guten Auftritt in der Qualifikation am Bergisel sind das jetzt nur 103 Meter des Tschechen.

13:19 Uhr - Joacim Odegeaard Björeng

Der Norweger Joacim Ödegard Björeng, der aufgrund eines positiven Coronatests mit Verspätung in die Tournee einsteigt, wird den Wettkampf verpassen. 105,5 Meter sind nicht genug.

13:16 Uhr - Eetu Nousianen

Es folgen einige ziemlich kurze Versuche hintereinander. Noch der Beste aus dieser Gruppe war der Finne Eetu Nousiainen mit 116,5 Metern bei allerdings recht gutem Wind. Deshalb wird das auch für ihn sehr eng.

13:12 Uhr - Ulrich Wohlgenannt

116,5 Meter für den Italiener Alex Insam bei gutem Wind und schlechten Haltungsnoten dürften zu wenig sein. Ulrich Wohlgenannt fliegt anschließend auf 121,5 Meter. Das ist Zwischenrang fünf für den Österreicher.

13:10 Uhr - Kevin Maltsev

Der Este Kevin Maltsev war in der Qualifikation von Innsbruck richtig stark. Jetzt läuft es eher durchwachsen. Mit 118,5 Metern wird er eine Weile abwarten müssen, ob das für den Sprung in den Wettkampf reicht.

13:08 Uhr - Ziga Jelar

Nach einigen Außenseitern folgt nun mit Ziga Jelar wieder ein stärkerer Athlet. Er hat leichte Probleme beim Absprung, erreicht aber dennoch immerhin 125 Meter und ist Zweiter.

13:05 Uhr - Zak Mogel

Nun mit dem im Conticup starken Slowenen Zak Mogel durchaus ein kleiner Gradmesser für die Weiten der Österreicher. Und er ist deutlich besser. Mit 124,5 Metern setzt sich Mogel an Position eins.

13:04 Uhr - Die nationale Gruppe

Mit 119 Metern setzt Clemens Aigner zunächst einmal die neue Spitzenweite. Thomas Lackner kommt da nicht heran, landet bei etwas besserem Wind bei 118 Metern. Nach der nationalen Gruppe der Österreicher führt also Aigner.

13:02 Uhr - Michael Hayböck

Bei Michael Hayböck fehlt nach seiner Bandscheiben-OP noch einiges zur alten Form. 115 Meter dürften auch eng werden für den Österreicher. Mit 118,5 Meter geht Stefan Rainer zunächst an die Spitze.

13:00 Uhr - Die nationale Gruppe

Los geht es mit der nationalen Gruppe Österreichs. Aufgrund der unterschiedlichen bedingungen und Anlauflängen im Training ist sehr schwer einzuschätzen, welche Weite in etwa für die Qualifikation reichen könnte. Janni Reisenbauer startet mit 114 Metern. Da wird er wohl zumindest zittern müssen. Auf 113 Meter kommt Maximilian Steiner.

12:55 Uhr - Das bedeutet die Innsbruck-Absage für die Springer

Was die Innsbruck-Absage für die Skisprung-Stars bedeutet

12:50 Uhr - Stoch abgereist

77 Springer sind dabei, 27 werden also in der Qualifikation ausscheiden. Ein prominenter Name fehlt. Nachdem er am Bergisel in Innsbruck die Qualifikation verpasst hätte, ist Tournee-Titelverteidiger Kamil Stoch abgereist und ins Training gegangen.

12:45 Uhr - Das Training

Vor wenigen Minuten ist der einzige Trainingsdurchgang zu Ende gegangen. Bester war der Österreicher Philipp Aschenwald mit 139 Metern. Markus Eisenbichler und Karl Geiger belegten die Ränge vier und fünf. Der Tourneeführender Ryoyu Kobayashi hat ausgelassen. Die Jury hatte während des Trainings mehrmals den Anlauf verlängert und verkürzt, sodass eine wirkliche Aussagekraft nicht vorhanden ist.

10:00 Uhr - Herzlich willkommen

Guten Morgen und herzlich willkommen aus Bischofshofen! Hier steigt heute das dritte Springen der 70. Vierschanzentournee, nachdem am Dienstag der starke Föhnwind in Innsbruck das Bergiselspringen verhindert hatte . Dieser Wettkampf wird nun auf der Paul-Außerleitner-Schanze nachgeholt. Los geht's um 16:30 Uhr. Allerdings wird nicht nur das Springen selbst nachgeholt, sondern zuvor steigt um 13:00 Uhr bereits die Qualifikation für den ersten Durchgang, der im K.o.-Modus gesprungen wird. Sebastian Würz tickert für euch die Qualifikation und den Wettkampf. Viel Spaß!

Eurosport zeigt alle Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen inklusive der Qualifikation LIVE im Free-TV. Werner Schuster kommentiert mit Gerhard Leinauer, Martin Schmitt analysiert mit Birgit Nössing im Studio. Alle Springen LIVE gibt's auch bei Eurosport mit Joyn+!

