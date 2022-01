Der Weltcup am Bergisel in Innsbruck im Rahmen der Vierschanzentournee fiel dem Wetter zum Opfer. Starker Wind machte eine Austragung unmöglich.

Vermutlich soll der Wettbewerb in Bischofshofen nachgeholt werden. Damit würde die Tournee diesmal nur auf drei Schanzen stattfinden.

Die Qualifikation hatte am Vortag der Japaner Ryoyu Kobayashi für sich entschieden, der schon in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen der stärkste Springer war.

Hier gibt es alle Informationen zur Absage des Wettbewerbs.

INFO - Auf Wiedersehen

Damit verabschiede ich mich von Euch, allerdings nicht ohne den Hinweis, dass Ihr bei Eurosport.de und auch hier in diesem Ticker erfahren werdet, wie es nun genau weitergeht. Sobald die Jury eine Entscheidung getroffen hat, halte ich Euch hier auf dem neuesten Stand. Auf Wiedersehen!

INFO - Absage

Das Springen am Bergisel ist abgesagt. Und das ist ganz sicher auch die richtige Entscheidung. Es ist heute einfach nicht möglich, dass ein Weltcup stattfindet. Die Jury wird nun darüber entscheiden, wie die Tournee fortgesetzt werden soll.

INFO - Am Rande des Abbruchs

Aktuell wird noch die Spur zu Ende gefräst, während am Schanzentisch weiterhin kräftig der Wind weht. Bei diesen Bildern kann man sich kaum vorstellen, dass es in wenigen Minuten losgehen soll.

INFO - Start um 15:00 Uhr

Man will es um 15:00 Uhr versuchen. Das ist natürlich alles noch mit einer großen Unsicherheit verbunden, ob dann gestartet und alle 50 Athleten sicher und halbwegs fair vom Ablauf gelassen werden können. Aber Stand jetzt steht der angepeilte Starttermin.

INFO - Das Warten geht weiter

Der Start ist nun auf 15:00 Uhr verlegt worden. Das Problem ist, dass es zwar immer wieder kurze Phasen gibt, in denen gesprungen werden könnte, aber dann auch urplötzlich eine Böe über den Hang weht, die es auch nicht ganz ungefährlich macht.

INFO - Die nächste Verschiebung

Auch 14:10 Uhr hält als Startzeit nicht. Jetzt will man es um 14:30 Uhr versuchen. Wie schon einmal erwähnt: Als letztmöglicher Termin ist 15:00 Uhr angeplant. Danach ist aufgrund des fehlenden Flutlichts nicht mehr viel möglich, zumal man davon ausgehen muss, dass ein möglicher Durchgang ja dann auch immer wieder unterbrochen werden dürfte.

INFO - Das sagen die Springer nach der Qualifikation

Das sagen Freund, Eisenbichler, Geiger und Kobayashi zur Quali

INFO - Bischofshofen als möglicher Ersatz

Bei einer Absage würde der Wettkampf am Mittwoch voraussichtlich in Bischofshofen nachgeholt. Dort würden dann wie 2008 zwei Springen ausgetragen."Ich denke, dass es nicht möglich ist, es hier noch einmal zu probieren. In Bischofshofen sind wir flexibler, da haben wir Flutlicht", sagte FIS-Renndirektor Sandro Pertile im "ZDF".

INFO - Verschiebung auf 14:10 Uhr

Es gibt eine weitere Verschiebung am Bergisel. Auch ein Start um 13:50 Uhr ist nicht möglich. Jetzt will man es um 14:10 Uhr versuchen.

INFO - Die Qualifikation

In der Qualifikation war der ehemalige Tourneesieger Ryoyu Kobayashi der alles überragende Springer. Der Japaner verwies Jan Hörl aus Österreich und den Schweizer Kilian Peier auf Platz zwei und drei. Bester Deutscher war etwas überraschend Ex-Weltmeister Severin Freund als Sechster. Aber falls heute ein Springen stattfinden wird, spielt auch das Glück eine Rolle. Man kann schon jetzt sagen, dass es eine ganz schwere Aufgabe für die Jury wird.

INFO - Verschoben auf 13:50 Uhr

Der Wettbewerb am Bergisel ist auf 13:50 Uhr verschoben worden. Das bestätigte FIS-Renndirektor Sandro Pertile im "ZDF". Man hofft, mit Hilfe der Windnetze zumindest einen Durchgang durchzubringen. Spätestmöglicher Starttermin soll um 15:00 Uhr sein. Ein späterer Start ist aufgrund des fehlenden Flutlichts am Bergisel nicht möglich.

INFO - Bergiselspringen in Gefahr: Probedurchgang abgesagt

Das Bergiselspringen in Innsbruck im Rahmen der Vierschanzentournee droht zumindest für den Dienstag die Absage: Wegen anhaltendem Wind wurde der Probedurchgang der Skispringer auf der Bergisel-Schanze am Vormittag zunächst verschoben und dann ganz abgesagt. Um 13:15 Uhr tagt nun die Jury und berät, wie es weitergehen soll. In den Alpen waren für Dienstag Sturmbedingungen angesagt wurden. | Zum Bericht

Böen bis zu sechs Meter pro Sekunde: So heftig weht der Wind in Innsbruck

INFO - Alle Gesamtsieger der Tournee

Deutschland wartet seit dem Grand Slam von Sven Hannawald 2002 auf den ersten Tourneesieger. Aber wer war ansonsten noch erfolgreich? Hier gibt es alle Tourneesieger im Überblick

INFO - Eisenbichler trifft auf Top-Talent

Qualifikationssieger Ryoyu Kobayashi aus Japan bekommt es im ersten Durchgang mit einem Deutschen zu tun. Der Gesamtführende der Vierschanzentournee trifft auf Pius Paschke, der nur 50. der Qualifikation wurde. Markus Eisenbichler hat mit dem jungen Österreicher Daniel Tschofenig einen Gegner, der nicht zu unterschätzen ist. | Alle Duelle im Überblick

Trotz Fehlern: Eisenbichler und Geiger springen in die Top Ten

INFO - Nur Mut: Eisenbichler und Geiger mit Podestchancen

Schafft Ryoyu Kobayashi in Innsbruck auch den dritten Tagessieg bei der Vierschanzentournee? Für Martin Schmitt und Werner Schuster ist das durchaus denkbar - allerdings springt der Japaner auch nicht ohne Risiko, wie die beiden Eurosport-Experten analysieren. Markus Eisenbichler und Karl Geiger sollten sich deshalb auch nicht von ihrer bescheidenen Qualifikation am Bergisel entmutigen lassen. | Zur Analyse der Eurosport-Experten

Schmitt und Schuster erklären: Kobayashi springt am Anschlag

INFO - Freund bester Deutscher in der Qualifikation

Markus Eisenbichler und Karl Geiger haben bei der Qualifikation zum Bergiselspringen im Rahmen der 70. Vierschanzentournee eine kleine Schlappe kassiert. Eisenbichler kam mit 119,0 m nur auf Rang acht, Geiger (119,5 m) auf Platz zehn. Severin Freund (126,0 m) platzierte sich beim Quali-Sieg von Tournee-Dominator Ryoyu Kobayashi (126,5 m) als bester Deutscher auf Rang sechs. | Zum Bericht

Nächste starke Quali: Freund fliegt am Bergisel in die Top sechs

INFO - Der Bergisel als Scharfrichter

Am Bergisel sind in den vergangenen Jahren oft Vorentscheidungen im Kampf um die Tourneewertung gefallen. So hat Kamil Stoch dort im Vorjahr den Grundstein für den Gesamtsieg gelegt. Der Wind kann auch immer wieder eine Rolle spielen.

Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Springen am Bergisel. Los geht es um 13:30 Uhr - Sebastian Würz tickert für Euch live und wünscht viel Spaß.

"Fast wie eine Normalschanze": Schmitt erklärt Tücken am Bergisel

