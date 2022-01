"Andreas Wellinger wäre so ein Typ, der die Tournee mal gewinnen könnte", sagte Werner Schuster am Donnerstag nach dem letzten Springen in Bischofshofen , bei dem sich Ryoyu Kobayashi seinen zweiten Gesamtsieg sicherte.

"Das war mal meine Theorie vor ein paar Jahren", ergänzte Schuster: "Klingt jetzt natürlich ein bisschen komisch, weil er recht weit weg ist. Aber er hatte mal eine Saison, wo er mit Kamil Stoch und Stefan Kraft immer Erster, Zweiter, Dritter wurde."

Das war 2017/2018, als Wellinger seine bisher wohl erfolgreichste Saison im Weltcup hatte: Zweiter bei der Tournee, Olympia-Gold auf der Normalschanze in Pyeongchang und Sechster im Gesamtweltcup. Bei der Vierschanzentournee musste sich der Ruhpoldinger einzig dem überragenden Polen Kamil Stoch geschlagen geben, der als erst zweiter Springer der Geschichte den Tournee-Grand-Slam schaffte.

Wellingers Bundestrainer damals: Werner Schuster. Der Österreicher führte den heute 26-Jährigen in die Weltspitze und zu seinen bisher größten Erfolgen. Schuster hält weiter große Stücke auf Wellinger: "Er ist ein sehr unbeschwerter Typ, der sehr intuitiv springen kann. Sollte er nochmal diese Unbeschwertheit und Form kriegen, traue ich ihm vielleicht sogar am ehesten zu, die Tournee zu gewinnen."

Wellinger deutet punktuell bereits sein Potenzial an

Aktuell ist er von solch einer Form freilich noch deutlich entfernt. Aufgrund eines Kreuzbandrisses im Sommer 2019 und eines Schlüsselbeinbruchs Ende März 2020 musste Wellinger eine eineinhalbjährige Wettkampfpause einlegen. Im vergangenen Winter kämpfte er sich zurück in den Weltcup, schaffte es bei seinen Einsätzen aber keinmal in den zweiten Durchgang und so war nach Innsbruck bereits wieder Schluss.

In dieser Saison läuft das Comeback deutlich erfolgreicher, auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt. So deutete Wellinger unter anderem mit einem sechsten Platz in Klingenthal sein Potenzial an. Bei der Tournee wurde er beim dritten Springen in Bischofshofen 15., scheiterte andererseits aber beispielsweise in Oberstdorf in der Qualifikation. In der Gesamtwertung landete er auf Rang 31.

Schuster: Auch Stoch musste lange auf den ersten Tournee-Sieg warten

Bis Wellinger seine einstige Top-Form erreicht, könnte es also noch ein bisschen dauern. Für Schuster kein Problem: "Er ist ja noch nicht so alt und Kamil Stoch musste ja auch relativ lange bis zu seinem ersten Tournee-Sieg warten."

Der dreimalige Tournee-Sieger aus Polen, der diesmal als Titelverteidiger ein Debakel erlebte, war bei seinem ersten Tournee-Triumph 2017/2018 30 Jahre alt. Demnach hätte Wellinger noch vier Jahre Zeit, um den goldenen Adler zu gewinnen.

Womöglich klappt es ja für die deutschen Skispringer aber auch schon in der kommenden Saison. Schuster zeigte sich am Donnerstag zuversichtlich: "Die Erfahrung, die Markus (Eisenbichler, Anm. d. Red.) und Karl sowie alle Beteiligten gemacht haben, lässt natürlich auch fürs nächste Jahr alle Chancen offen."

