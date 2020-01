Geiger liegt in der Gesamtwertung mit 580,9 Punkten knapp hinter Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi (Japan/587,2) auf Rang zwei, sowohl in Oberstdorf als auch Garmisch-Partenkirchen stand er als Zweiter auf dem Podest. "Karl war aus meiner Sicht in Garmisch sogar der Sieger. Nicht auf dem Papier, aber er war der beste Springer", sagte Horngacher.

Video - Eurosport-Experten begeistert: "Das war absolut Highlevel von Geiger" 05:15

Nach zwei der vier Springen liegt Weltmeister Markus Eisenbichler in der Gesamtwertung auf Rang sechs, auch Stephan Leyhe (Willingen/12.), Constantin Schmid (Oberaudorf/13.) und Pius Paschke (Kiefersfelden/14.) finden sich unter den Top 15.

Video - "Hatte schon ein bisschen Angst": Darum sorgte sich Horngacher vor Geigers Sprung 03:26

(SID)

