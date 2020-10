Das Neujahrsspringen 2020 hatten 21.000 Zuschauer an der Olympiaschanze verfolgt, alleine zur Qualifikation waren 10.000 Fans gepilgert. Nach Angaben des "Merkur" nimmt der Skiclub normalerweise aus dem Ticketverkauf rund eine halbe Million Euro ein.

Für den Tournee-Auftakt in Oberstdorf am 30. Dezember sind nach aktuellem Stand 2500 Zuschauer zugelassen, der Vorverkauf für die Sitzplätze läuft. Für die Stationen in Österreich (Innsbruck und Bischofshofen) ist noch keine Entscheidung gefallen.