Zahn-OP am Silvesterabend: Tournee-Aus für Lindvik wahrscheinlich

Der Oberstdorfer, im Vorjahr Zweiter in Garmisch-Partenkirchen und diese Tournee Auftaktsieger in Oberstdorf, landete bei seinem ersten Sprung nur bei 131 Meter und damit auf Zwischenrang 14.

Mit seinem Top-Sprung im zweiten Durchgang hievte sich Geiger aber noch neun Plätze nach oben (259,9 Punkte) und liegt in der Gesamtwertung jetzt 4,0 Punkte hinter Granerud auf Platz zwei (551,0 Gesamtpunkte).

In der Gesamtwertung hat Geiger nach vor Chancen auf den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawald vor 19 Jahren.

"Es ist alles noch eng", analysierte Schmitt für Eurosport: "Dawid Kubacki hat sich mit einem Wahnsinnswettbewerb ins Rennen gebracht. Er riskiert alles und geht all in. Das muss man zeigen, wenn man bei der Tournee noch eine Chance haben will."