Skispringen

Garmisch-Partenkirchen - Markus Eisenbichler segelt beim Neujahrsspringen aufs Podest: "Sensationell weit"

Markus Eisenbichler hat in Garmisch-Partenkirchen als Halbzeit-Zweiter die große Chance, für den ersten deutschen Sieg am Neujahrstag seit 20 Jahren zu sorgen. Entsprechend riskiert der sechsmalige Weltmeister alles und segelt auf 143,5 Meter. Damit übernimmt er die Führung und hat den Podestplatz sicher. Leider patzt er bei der Landung. Am Ende fehlen ihm 0,2 Punkte auf Sieger Ryoyu Kobayashi.

00:02:00, vor einer Stunde