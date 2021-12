Skispringen

Garmisch-Partenkirchen - Martin Schmitt exklusiv: Darum segelte Eisenbichler trotz Fehler zum Quali-Sieg

Markus Eisenbichler hat am Silvestertag trotz eines Fehlers im ersten Flugdrittel die Qualifikation von Garmisch-Partenkirchen mit einem Flug auf 137 Meter für sich entschieden. In der Analyse erklärt Eurosport-Experte Martin Schmitt, warum der sechsmalige Weltmeister trotz seiner Probleme so weit nach unten segeln konnte und wie ihm die Charakteristik der Großen Olympiaschanze geholfen hat.

00:01:31, vor einer Stunde