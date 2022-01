Skispringen

Vierschanzentournee: Karl Geiger belegt Rang sieben beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

Im Kampf um den Sieg in der Vierschanzentournee wird Karl Geiger beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen weit zurückgeworfen. Der Skiflug-Weltmeister muss zweimal bei den schlechtesten Bedingungen aller Starter an den Ablauf und beendet den Wettkampf mit nicht idealen Sprüngen als Siebter. Damit hat Geiger nun schon über 32 Punkte Rückstand auf Ryoyu Kobayashi aus Japan.

00:01:25, vor 22 Minuten