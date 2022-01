Das berichten am Neujahrstag mehrere österreichische Medien übereinstimmend.

Kraft war am Silvestertag auf der Großen Olympiaschanze nur auf 119,5 Meter gekommen und verpasste als 59. die Qualifikation für das prestigeträchtige Neujahrsspringen . Im "ORF"-Interview erklärte er anschließend: "Ich bin jetzt emotional leer. Das war ein rabenschwarzer Tag. Ich weiß auch nicht, was los ist. Das war auf jeden Fall nichts."

Während seine Teamkollegen beim Neujahrsspringen auf Weitenjagd gingen, versuchte Kraft am ersten Tag des neuen Jahres seine Batterien beim Langlaufen wieder aufzuladen. Der 28-Jährige postete auf Instagram ein Bild mit Langlaufskiern.

Am Sonntag möchte er sich dann auf der Schanze in Seefeld das richtige Gefühl für den Flug zurückholen.

Ob diese spontane Trainingseinheit mitten in der Tournee etwas bringt, wird sich dann bereits am Montag zeigen. Dann steht in Innsbruck die Qualifikation für das dritte Tourneespringen am 4. Januar an.

