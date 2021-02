Eisenbichler überzeugt in Qualifikation - Granerud in eigener Liga

Sotschi-Olympiasiegerin Carina Vogt, am Freitag im erst zweiten Wettkampf nach ihrer langen Kreuzbandriss-Pause als Elfte beste Deutsche , musste sich diesmal mit Rang 20 begnügen. "Es war trotzdem ein cooler Wettkampf, weil sich mein Knie besser angefühlt hat als gestern", sagte die 29-Jährige im "ZDF". Vor ihr lag noch Anna Rupprecht auf Platz 13.

Wieder dabei war Norwegens Olympiasiegerin Maren Lundby, die am Vortag wegen fehlender Ski nur zusehen konnte - ihr Arbeitsgerät war erst nach dem Wettkampf in Österreich eingetroffen. Ihren 31. Weltcupsieg, den ersten in diesem Winter, verpasste die bestimmende Springerin der vergangenen Jahre als Fünfte aber deutlich.