Vogt, die sich im Sommer 2019 einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und Ende Januar mit Platz 22 in Ljubno in den Weltcup zurückgekehrt war, hatte am 1. Februar 2015 in Hinzenbach ihren zweiten und bislang letzten Weltcupsieg gefeiert, viermal stand sie in Oberösterreich auf dem Podest. Zuletzt hatte Vogt in Titisee-Neustadt wegen erneuter Knieprobleme aussetzen müssen.