In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu vielen spannenden Paarungen. Der Athlet mit der höheren Startnummer muss im Duell vorlegen.

Durch seinen dritten Platz in der Qualifikation am Freitag hat sich Karl Geiger kurioserweise wieder ein deutsches Duell gegen Moritz Baer ersprungen. Alle 25 K.o.-Duelle in der Übersicht.

Alle 25 K.o.-Duelle von Innsbruck:

1. Duell: Pius Paschke (25/GER) - Antti Aalto (26/FIN)

- Antti Aalto (26/FIN) 2. Duell: Keiichi Sato (24/JAP) - Johann André Forfang (27/NOR)

3. Duell: Michael Hayböck (23/AUT) - Clemens Aigner (28/AUT)

4. Duell: Kevin Bickner (22/USA) - Killian Peier (29/SUI)

5. Duell: Roman Koudelka (21/CZE) - Anze Lanisek (30/SLO)

6. Duell: Simon Ammann (20/SUI) - Daniel André Tande (31/NOR)

7. Duell: Kamil Stoch (19/POL) - Mackenzie Boyd-Clowes (32/CAN)

8. Duell: Taku Takeuchi (18/JAP) - Gregor Schlierenzauer (33/AUT)

9. Duell: Robert Johansson (17/NOR) - Cene Prevc (34/SLO)

10. Duell: Peter Prevc (16/SLO) - Stefan Huber (35/AUT)

11. Duell: Constantin Schmid (15/GER) - Naoki Nakamura (36/JAP)

- Naoki Nakamura (36/JAP) 12. Duell: Daiki Ito (14/JAP) - Rok Justin (37(SLO)

13. Duell: Jan Hörl (13/AUT) - Robin Pedersen (38/NOR)

14. Duell: Markus Eisenbichler (12/GER) - Maciej Kot (39/POL)

- Maciej Kot (39/POL) 15. Duell: Domen Prevc (11/SLO) - Gregor Deschwanden (40/SUI)

16. Duell: Stephan Leyhe (10/GER) - Clemens Leitner (41/AUT)

- Clemens Leitner (41/AUT) 17. Duell: Piotr Zyla (9/POL) - Sondre Ringen (42/NOR)

18. Duell: Timi Zajc (8/SLO) - Yukiya Sato (43/JAP)

19. Duell: Junshiro Kobayashi (7/JAP) - Dominik Peter (44/SUI)

20. Duell: Dawid Kubacki (6/POL) - Daniel Huber (45/AUT)

21. Duell: Ryoyu Kobayashi (5/JAP) - Markus Schiffner (46/AUT)

22. Duell: Philipp Aschenwald (4/AUT) - Stefan Hula (47/POL)

23. Duell: Karl Geiger (3/GER) - Moritz Baer (48/GER)

24. Duell: Stefan Kraft (2/AUT) - Filip Sakala (49/CZE)

25. Duell: Marius Lindvik (1/NOR) - Viktor Polasek (50/CZE)

