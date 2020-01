Marius Lindvik (Norwegen) hat sich in Innsbruck den Scheck über 5000 Euro für den Sieg in der Qualifikation gesichert.

Der Norweger lieferte mit 131,5 Metern den besten Sprung des Tages (138,9 Punkte). Zweiter wurde Stefan Kraft (Österreich) mit der Tagesbestweite von 132,5 m (136,8 Pkt.).

Karl Geiger bestätigte als Dritter (131,5 m/134,9) punktgleich mit Philipp Aschenwald (Österreich, 131 m) seinen Anspruch auf ein Podiumsplatz bei der Vierschanzentournee und nahm dem Gesamtführenden Ryoyu Kobayashi (Japan, 130,0 m/134,0) erneut 1,5 Meter ab. Der Tournee-Dritte Dawid Kubacki (Polen) kam auf Rang sechs (127 m/133,9).

Lindvik glänzend - alle DSV-Springer dabei

Der 21 Jahre Lindvik, der vor Geiger am Neujahrstag in Garmisch gewonnen hatte, könnte in seiner augenblicklichen Glanzform aber noch in den Kampf um den Goldadler eingreifen.

Neben Geiger qualifizierten sich mit Stephan Leyhe (10.), Markus Eisenbichler (12.), Constantin Schmid (15.), Pius Paschke (25.) und Moritz Baer (48.) auch alle anderen deutschen Springer für den Wettkampf am Samstag (ab 13:45 Uhr live bei Eurosport, im Eurosport Player und im Liveticker bei Eurosport.de).

An seinem 28. Geburtstag am Samstag könnte Leyhe damit durchaus ein Anwärter auf einen Spitzenplatz sein.

Eisenbichler in Lauerstellung

Auch Eisenbichler, in der Tournee-Wertung Sechster, zeigte sich gut für den Wettkampf gerüstet. Im Vorjahr war der 28-Jährige am Bergisel Weltmeister im Einzel und mit dem Team geworden.

Richard Freitag (Aue), 2015 bislang letzter deutscher Innsbruck-Sieger, hatte die Tournee nach dem Auftaktwettbewerb in Oberstdorf wegen Formschwäche verlassen.

