Karl Geiger, er fluchte lautstark über den Wind, doch am Ende eines schwarzen Tages konnte die deutsche Tournee-Hoffnung zumindest wieder lachen.

"Ich war auf 180, ich war genervt, es hat mich aufgeregt", sagte der sonst so besonnene Vizeweltmeister nach seinem enttäuschenden achten Rang in Innsbruck, bei dem er aber noch Schlimmeres verhinderte.

Video - Wiedergutmachung bei Geiger: 126 Meter im zweiten Durchgang 01:28

"Ich bin auf Angriff gegangen, habe mich gut fokussiert. Ich hatte aber generell Probleme mit der Schanze. So richtig Klack hat's nicht gemacht", bilanzierte der Oberstdorfer nüchtern. Wohlwissend: Für den Gesamtsieg bei der 68. Vierschanzentournee braucht er nun ein kleines Wunder.

Karl Geiger entgeht dem Desaster

Nach dem ersten Durchgang war Geiger sogar nur auf dem 23. Platz gelegen, es drohte ein Desaster. "Ich muss aber auch dazu sagen, dass der erste Sprung nicht die feinste Klinge war - er war ein bisschen zu früh und wenn dann noch die Bedingungen dazu kommen, wird's doppelt schwierig", analysierte Geiger.

Video - "Das ist alles tot!" Geiger patzt bei schwachem Wind im ersten Durchgang 01:50

Mit dem zweitbesten Sprung des zweiten Durchgangs kletterte er dann noch in die Top Ten. Sein schlechtestes Ergebnis der Saison konnte er aber nicht mehr verhindern. "Es ärgert mich schon extrem", meinte der 26-Jährige ob der verpassten Chance in Schlagdistanz nahe an der Tourneeführung zu bleiben:

" Nach dem ersten Durchgang ist mir das Gesicht ein bisschen eingeschlafen. Es ist jetzt nur ein blaues Auge - aber blau ist es trotzdem. "

Video - "Blaues Auge, aber blau ist es trotzdem": Das sagt Geiger nach dem Bergiselspringen 03:33

In der Gesamtwertung fiel Geiger nämlich mit 817,4 Punkten hinter Normalschanzen-Weltmeister Dawid Kubacki (Polen/830,7) und den norwegischen Tagessieger Marius Lindvik (821,6) auf Rang drei zurück - umgerechnet 7,5 bzw. 2,5 Meter fehlen ihm.

Wer gewinnt die Vierschanzentournee? Umfrage 2284 Stimme(n) Dawid Kubacki Marius Lindvik Karl Geiger Ryoyu Kobayashi anderer Springer

Respekt von Hannawald und Schmitt für Geiger

Mit seinem couragierten zweiten Sprung verdiente sich Geiger aber zumindest den Respekt der Eurosport-Experten Sven Hannawald und Martin Schmitt.

"Großer Respekt vor Karl - er hat sich seine Chancen im zweiten Durchgang bewahrt", meinte Schmitt: "Der Rückstand ist theoretisch schon noch aufholbar. Die Ausgangsposition könnte schöner sein, aber er ist noch im Rennen."

Video - Die Lehren aus Innsbruck: Den Bergisel überlebt - was Geiger jetzt Mut macht 06:58

"Der Bergisel liegt hinter ihm und mein Bauchgrummeln ist damit weg", meinte Hannawald und machte Mut: "In Bischofshofen sollte es keine Wetterkapriolen geben und Karl ist immer noch super drauf."

Ryoyu Kobayashi zeigt Nerven

Dem Titelverteidiger erging es derweil noch schlechter: Ryoyu Kobayashi aus Japan (817,0) musste sich mit Rang 14 begnügen und stürzte vor dem Finale am Montag sogar vom ersten auf den vierten Rang ab.

"Kobayashi hat im zweiten Durchgang Nerven gezeigt", analysierte Schmitt den zweiten Sprung auf 120 Meter: "Er kommt ins Schaufeln, das war sehr ungestüm. Sein Sprung funktionierte nicht so wie im vergangenen Jahr."

Video - "Zu aggressiv": Verspielt Kobayashi hier den Tourneesieg? 01:08

Weil Geiger am Ende noch Boden gut machte und Stephan Leyhe (Willingen) einen Tag vor seinem 28. Geburtstag als Fünfter überzeugte, war auch Stefan Horngacher halbwegs versöhnt.

Video - Top Fünf! Leyhe überzeugt als bester Deutscher am Bergisel 00:51

Bundestrainer Horngacher gibt nicht auf

"Karl hat immer noch alle Chancen. Es hätte schlimmer ausgehen können. Im zweiten hat er einen super Sprung gemacht und extrem aufgeholt", sagte der Bundestrainer. Und überhaupt:

" Aufgeben tut man einen Brief. "

Video - "Aufgeben tut man einen Brief": Bundestrainer Horngacher gibt sich kämpferisch 01:24

Nach dem verkorksten ersten Sprung auf nur 117,5 m habe man "kein großes Drama draus gemacht, sondern den Fehler analysiert. Es war nur eine Kleinigkeit: Er war zu früh am Schanzentisch und hat so nicht den Hub rein bekommen, den er bei den schlechten Bedingungen gebraucht hätte. Aber Fehler passieren."

Es sei eben "nicht gut gelaufen, aber im zweiten Durchgang hat Karl Klasse bewiesen. Jetzt versuchen wir, in Bischofshofen das Beste zu geben."

Dennoch: Der erste deutsche Gesamtsieg beim Skisprung-Spektakel seit Sven Hannawalds "Grand Slam" vor 18 Jahren ist nun eher unwahrscheinlich.

Marius Lindvik gewinnt erneut

Den zweiten Tagessieg in Folge - und den zweiten seiner Karriere - feierte indes der 21 Jahre alte Lindvik vor den Augen seiner Eltern. "Das war ein richtig guter Sprung. Das ist einfach unglaublich", sagte der Senkrechtstarter zu seinen 133 Metern im ersten Durchgang.

Video - Nächste Gala-Vorstellung: Lindvik mausert sich zum Geheimfavoriten 01:37

Und weiter:

" Der Plan ist, Kubacki in Bischofshofen einen großen Kampf zu liefern. Die Schanze kenne ich allerdings noch nicht - das wird spaßig. "

Video - Doppelsieger und neuer Führender: Lindvik und Kubacki übernehmen das Kommando 02:48

Lob gab's vom Experten. "Er hat sich souverän durchgeboxt", sagte Hannawald: "Volle Attacke geht nur, wenn du komplettes Selbstvertrauen hast. Da sieht man mal, was am Bergisel alles passieren kann."

Dawid Kubacki warnt vor Rechenspielchen

Favorit auf den Tournee-Sieg ist nun aber Kubacki, in Oberstdorf und Garmisch jeweils Dritter. Dem Polen könnte das seltene Kunststück gelingen, ohne einen Tagessieg die Tournee zu gewinnen. Zuletzt hatte das der Finne Janne Ahonen 1998/99 geschafft. "Jetzt schon Rechnungen anzustellen, wäre dumm", sagte der Pole allerdings.

Video - "Dawid ist ein ganz anderer Typ": Malysz erklärt, wie Kubacki tickt 01:45

Drittbester DSV-Adler war derweil Constantin Schmid (Oberaudorf) auf dem 26. Platz. Der in Innsbruck vor einem Jahr zum Weltmeister gekrönte Eisenbichler (Siegsdorf) landete dagegen nur auf dem 27. Platz.

"Wenn man ehrlich ist: Es war beschissen. Aber ich bin eben noch nicht gefestigt genug. Ich muss das jetzt abhaken. Ich schau, dass ich zur Skiflug-WM in Planica da bin", sagte Eisenbichler mit Blick auf den März (19.-22.). Erst gar nicht in den zweiten Durchgang schafften es Pius Paschke (Kiefersfelden) und Moritz Baer (Gmund-Dürnbach).

Video - "War beschissen": Eisenbichler mit klaren Worten nach Bergisel-Enttäuschung 00:59

Bergisel bleibt Schicksalsberg für DSV-Springer

Der Bergisel bleibt somit trotz der starken WM 2019 ein Schicksalsberg der DSV-Adler: Geigers Zimmerkollege Eisenbichler war vor genau einem Jahr ebenfalls mit zwei zweiten Plätzen in die Tournee gestartet, fiel in Innsbruck aber deutlich zurück.

Video - Pech für Huber: Sturz am Bergisel 01:39

2018 war der um den Gesamtsieg kämpfende Richard Freitag dort sogar gestürzt und musste aus der Tournee aussteigen. "Man darf sich keine Fehler erlauben und man braucht auch Glück dazu", meinte Geiger über den in die Ferne gerückten Tourneesieg, blickte aber bereits optimistisch nach vorne:

" Ich glaube, die Form stimmt trotzdem noch. Ich brauche mich nicht rausbringen lassen. "

Er könne schließlich "nur gewinnen, nichts verlieren".

Geiger vor Bischofshofen angriffslustig

Die Entscheidung im Kampf um den Goldenen Adler fällt am Montag (ab 16:45 Uhr live im TV bei Eurosport 1 HD, im Eurosport Player und im Liveticker bei Eurosport.de) in Bischofshofen.

Schon am Sonntag steht dort die Qualifikation (ab 16:00 Uhr live im TV bei Eurosport 1 HD, im Eurosport Player und im Liveticker bei Eurosport.de) für das Finale an.

"Ich brauche nicht groß rechnen. Es sind schon einige Punkte, aber Punkte hin oder her - wenn ich in Bischofshofen zwei gute Sprünge mache, bin ich zufrieden", meinte Geiger, dessen Zorn nach dem Springen schon wieder etwas verraucht war.

"Ich habe mich inzwischen wieder abgekühlt", sagte der Bayer:

" Bischofshofen ist eine andere Schanze und da werde ich wieder angreifen. Was anderes bleibt mir eh nicht übrig. Morgen sieht die Welt wieder anders aus. "

Das könnte Dich auch interessieren: Gewinnspiel: Gewinne die Jacke von Martin Schmitt - mit Autogrammen von Schmitt und Hannawald