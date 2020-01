17:47 Uhr - Auf Wiedersehen

17:45 Uhr - Alle Deutschen dabei

Neben Schmid, Leyhe und Geiger haben sich auch Markus Eisenbichler als 12. und Pius Paschke als 18. souverän für das Abschlussspringen qualifiziert. Alle fünf Deutsche in den Top 20, das lässt hoffen für morgen.

17:40 Uhr - Tournee-Favoriten schwächeln

Ryoyu Kobayashi ist auf Rang 6, der beste der Tournee-Anwärter. Marius Lindvik wird Neunter, hätte aber nur 1,9 Punkte auf Kobayashi verloren. Der Tournee-Führende Dawid Kubacki ist 13. und hätte 7,8 Punkte seines Vorsprungs auf den Japaner aufgebraucht. Karl Geiger wird 16. mit 3,7 Punkte Abstand auf Kubacki. Aber das ist alles nur Spielerei, denn die Punkte aus der Qualifikation zählen ja nicht für die Tournee-Gesamtwertung. Es bleibt aber auf jeden Fall spannend.

17:38 Uhr - Kraft gewinnt die Qualifikation

Damit geht der Sieg in der Qualifikation von Bischofshofen an Stefan Kraft. Der Österreicher gewinnt mit 134,5 Metern und 150,8 Punkten ganz knapp vor Daiki Ito, der nur 0,1 Punkte dahinter liegt. Kamil Stoch überzuegt als Dritter (136 m/ 150,4 Pkt.). Constantin Schmid erreicht einen starken 4. Platz und ist mit 139 Metern (149,5 Pkt.) bester Deutscher. Stephan Leyhe wird Fünfter.

17:35 Uhr - Geiger / R. Kobayashi

Zwei Springer sind noch oben. Es sind die beiden Verfolger im Tournee-Vierkampf. Karl Geiger muss aber abreißen lassen. 128 Meter bedeuten Platz 15. Am Ende ist er 16., denn Ryoyu Kobayashi platziert sich mit 134 Meter auf 6.

17:33 Uhr - Lindvik / Kraft

Der Sieger von Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck, Marius Lindvik, springt heute erstmals in seinem Leben auf der Paul-Außerleitner-Schanze. Die Gewöhnung an die Schanze scheint gut zu gelingen. 133 Meter sind eine gute Leistung. Platz 7 für den Norweger. Stefan Kraft hat deutlich mehr Erfahrung in Bischofshofen und diese spielt er gnadenlos aus. Mit 134,5 Meter übernimmt er ganz knapp die Führung!

17:31 Uhr - Aschenwald / Kubacki

133,5 Meter für Philipp Aschenwald, damit springt er sich erstmal in die Top Ten. Nach ihm wird es spannend: Der Tournee-Führende ist an der Reihe. Dawid Kubacki kann aber beispielsweise nicht mit Landsmann Stoch mithalten. 131,5 Meter bedeuten Platz 10.

17:28 Uhr - Stoch / Tande

Es war bisher nicht die Tournee für Kamil Stoch. Gelingt ihm in Bischofshofen doch noch ein Top-Ergebnis? Sein Quali-Sprung lässt darauf hoffen. 136 Meter bedeuten Rang 2 hinter Daiki Ito. Auf Stoch folgt Daniel-André Tande. Der Norweger landet schon bei 129,5 Meter. Rang 14 für ihn. Das könnte ihm morgen einen frühen Start bringen.

17:26 Uhr - Lanisek / P. Prevc

Vor den besten Zehn im Gesamtweltcup geht die Jury drei Luken nach unten auf Startgate 10. Anze Lanisek landet bei 130,5 Meter undist vorerst 14. Peter Prevc präsentiert sich ganz stark und kommt trotz der Anlaufverkürzung auf 137 Meter. Rang 4 für Prevc.

17:23 Uhr - Y. Sato / Forfang

Yukiya Sato springt sich mit 135,5 Metern in die Top Ten. Johann André Forfang gibt sich damit nicht zufrieden und zaubert einen 142-Meter-Flug heraus. Für die Führung reicht das aber nicht. Platz 4 für den Norweger.

17:21 Uhr - Johansson / Huber

Der Norweger Robert Johansson hat mit dem konstanten Rückenwind ein paar Probleme. Mit 129 Meter muss er sich weiter hinten einreihen. Besser macht es Daniel Huber, der auf 139,5 Meter fliegt.

17:19 Uhr - Hörl / Peier

131 Meter für Jan Hörl. Damit ist der Österreicher ebenfalls sicher morgen dabei. Auch Killian Peier sehen wir morgen wieder, auch wenn er "nur" auf 128,5 Meter kommt.

17:18 Uhr - Leyhe / Zyla

Die Deutschen kommen hier bisher glänzend zurecht. Auch Stephan Leyhe mischt vorne mit. 138 Meter bringen den Willinger auf Position 3. Piotr Zyla kommt acht Meter früher zur Landung.

17:16 Uhr - Schlierenzauer / Ito

In Innsbruck zeigte Gregor Schlierenzauer wieder aufsteigende Form. Hier in der Qualifikation macht er dort weiter. 135 Meter bedeuten kurzzeitig Rang 3. Daiki Ito springt danach sogar in Führung. Mit 138 Metern und 150,7 Punkten verdrängt er Constantin Schmid.

17:14 Uhr - Paschke / D. Prevc

Es geht weiter mit den DSV-Adlern. Pius Paschke kann mit seinen Teamkollegen mithalten und erreicht 133 Meter. Platz 4! Domen Prevc kommt im Anschluss auf die gleiche Weite und platziert sich direkt hinter dem Deutschen.

17:12 Uhr - Zajc / Schmid

Timi Zajc kann mit Eisenbichler nicht mithalten. 129 Meter für den Slowenen. Nach ihm kommt Constantin Schmid. Schmid zeigt einen richtig starken Sprung: 139 Meter! Platz 1 für den 20-Jährigen. Klasse gemacht.

17:10 Uhr - Hayböck / Eisenbichler

Im Training präsentierte sich Michael Hayböck sehr gut. Und daran kann er jetzt anknüpfen. Mit 131 Meter übernimmt er die Führung. Aber nur kurz denn Markus Eisenbichler fliegt nochmal vier Meter weiter. 135 Meter! Das bringt ihn an die Spitze.

17:09 Uhr - J. Kobayashi / Ammann

Junshiro Kobayashi erreicht die 130 Meter-Marke, kommt aber auch nicht an Anders Haare dran, der immer noch führt. Simon Ammann springt drei Meter kürzer, ist aber natürlich im Wettkampf dabei.

17:06 Uhr - Koudelka / Pedersen

Schöner Sprung von Roman Koudelka: 128 Meter bedeuten Platz zwei. Robin Pedersen fliegt nur einen Meter kürzer und ist souverän qualifiziert.

17:05 Uhr - Klimov / Nakamura

Evgeniy Klimov verpasst die K-Punkt-Linie von 125 Meter deutlich. Mit 121,5 Metern ist er ebenso für den Wettkampf qualifiziert wie Naoki Nakamura, der mit 119,5 Metern aktuell der letzte qualifizierte Springer ist.

17:03 Uhr - Hula / Kot

Es geht weiter mit zwei Polen. Stefan Hula erreicht nur 122 Meter, ist aber morgen dabei. Maciej Kot fliegt 4,5 Meter weiter und rangiert auf Platz zwei.

17:01 Uhr - Takeuchi / K. Sato

Die beiden Japaner Taku Takeuchi und Keiichi Sato qualifizieren sich im Doppelpack. Takeuchi landet bei 121,5 Meter, Sato ist mit 127 Meter sogar Zweiter.

16:59 Uhr - Boyd-Clowes / Aalto

Mackenzie Boyd-Clowes wird morgen die kanadischen Farben vertreten dürfen. 125 Meter bringen ihn auf Platz 5. Antti Aalto macht es dem Kanadier gleich und qualifiziert sich mit 123,5 Metern ebenfalls für das Dreikönigsspringen.

16:57 Uhr - Deschwanden / Bickner

Gregor Deschwanden ist neuer Zweiter. 126 Meter bringen ihm die selbe Punktzahl wie Vassiliev. Kevin Bickner springt nur 117 Meter. Das wird knapp mit der Qualifikation für den US-Amerikaner.

16:54 Uhr - Tkachenko / Kytosaho

Schöner Erfolg für Sergey Tkachenko und das kasachische Team. Tkachenko landet bei 123 Metern und qualifiziert sich für das Abschlusspringen. Niko Kytosaho wird das Springen dagegen mit 112 Metern verpassen.

16:52 Uhr - Vassiliev

Während Sergeevich-Trofimov noch um die Qualifikation zittern muss, macht es sich DmitrIy Vassiliev einfacher. Mit 126 Meter setzt er sich an Position 2 und bucht direkt das Ticket für morgen. Vladimir Zografski aus Bulgarien wird nach 118 Metern morgen dagegen zuschauen können.

16:49 Uhr - Sergeevich-Trofimov / Ringen

121,5 Meter für Roman Sergeevich-Trofimov. Das bedeutet Rang 9 für den Russen. Da muss er noch um die Wettkampf-Teilnahme zittern. Sondre Ringen ist da mit 123,5 Meter schon näher dran. Er muss nur noch zwei Athleten hinter sich lassen.

16:47 Uhr - Leitner

Clemens Leitner ist der nächste Österreicher, der vorne reinspringt. 126 Meter bringen ihn auf Rang vier. Es führt weiterhin Anders Haare. Vor Leitner kam Andrew Urlaub aus den USA nur auf 88,5 Meter.

16:45 Uhr - Contamine

Guter Sprung von Mathis Contamine aus Frankreich. Der 18-Jährige kommt auf 118 Metern. Aktuell ist er Siebter.

16:43 Uhr - Marusiak / Insam

Der junge Ukrainer Yevhen Marusiak springt erstmals bei der Tournee. Bisher konnte er sich an keiner der drei Stationen für den Wettkampf qualifizieren. Auch heute nicht. Nur 101,5 Meter. Alex Insam muss sich 110,5 Metern ebenfalls weiter hinten einreihen.

16:40 Uhr - Haare

Dem junge Norweger Anders Haare gelingt ein schöner Sprung auf 129 Metern. Damit geht Haare deutlich in Führung. 134,2 Punkte für ihn. Nach ihm kommen Federico Cecon und Andreas Alamommo bereits bei 113,5 beziehungsweise 108 Metern zur Landung.

16:37 Uhr - C. Prevc

Cene Prevc sprengt die nationale Gruppe mit einem Sprung auf 125 Meter. Rang 2 für den Slowenen. Filip Sakala und Vitaliy Kalinichenko können da nicht mithalten.

16:35 Uhr - Nationale Gruppe

Die nationale Gruppe der Österreicher ist komplett gesprungen. Es führt Manuel Fettner mit 125 Meter und 124,3 Punkten vor Clemens Aigner (121,5 m/118,7 Pkt.) und Markus Schiffner (121,5 m/117,6 Pkt.). Manuel Fettner sollte sich sicher für den 1. Durchgang qualifizieren können.

16:30 Uhr - Manuel Fettner

Die Qualifikation beginnt pünktlich. Manuel Fettner setzt mit 125 Metern die erste Weite. Angefahren wird aus Luke 13. Es herrscht Rückenwind.

16:28 Uhr - Deutsche Startnummern

Damit geht Bundestrainer Stefan Horngacher nur mit fünf Athleten in die letzte Qualifikation der Vierschanzentournee 2019/20. Das sind ihre Startnummern:

#37: Moritz Baer

#47: Markus Eisenbichler

#49: Constantin Schmid

#50: Pius Paschke

#54: Stephan Leyhe

#70: Karl Geiger

16:25 Uhr - Baer steigt aus der Tournee aus

Soeben berichtet der "SID", dass Moritz Baer aus der Vierschanzentournee aussteigt. Der 22-Jährige setzte in den ersten beiden Trainings in Bischofshofen aus und wollte eigentlich die Qualifikation bestreiten. Jetzt aber hat er mit Verdacht auf einen beginnenden grippalen Infekt die Heimreise angetreten. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung!

16:20 Uhr - Die Schanze in Bischofshofen

Für die Springer ist der Wechsel von Innsbruck nach Bischofshofen eine große Umstellung, da es von der kleinsten auf die größte Tournee-Schanze geht. Eine Besonderheit der Paul-Außerleitner-Schanze ist der sehr lange Anlauf. Was die Athleten dabei beachten müssen, erklären die Eurosport-Experten Sven Hannawald und Martin Schmitt in diesem Video:

16:05 Uhr - Kraft gewinnt zweites Training

Stefan Kraft hat das zweite Training mit einem Flug auf 138,5 Meter gewonnen. Der Österreicher setzte sich vor Peter Prevc aus Slowenien durch, der mit 140 Metern den weitesten Satz des Tages. Der Tournee-Vierter Ryoyu Kobayashi kam auf 136,5 Meter und wurde Dritter. Damit war er der Beste der Top vier in der Gesamtwertung. Der Tournee-Führende Dawid Kubacki landete auf Platz 8 (132 m), direkt vor Marius Lindvik (133 m). Karl Geiger erreichte mit 129 Meter Rang 11. Bester Deutscher wurde Constantin Schmid mit 137 Metern auf Rang sechs. Moritz Baer ist wie bereits im ersten Training nicht angetreten. Er liegt krank im Bett.

15:40 Uhr - Wetter

Das zweite Training läuft bei Rückenwind und Sonnenschein. Allerdings hängen auch ein paar Wolken in den Bergen des Salzburger Lands. Aktuell haben wir Temperaturen um die 2 Grad. Im Laufe der Qualifikation wird die Sonne untergehen, dann dürfte es natürlich kälter werden.

15:10 Uhr - Hayböck entscheidet erstes Training für sich

Michael Hayböck war im ersten Trainingsdurchlauf der Beste. Der Österreicher zeigte mit 135 Meter den weitesten Sprung. Der zweitweitesten Versuch kam von Stephan Leyhe mit 134 Metern. Dies reichte zu Rang drei hinter Ryoyu Kobayashi, der 131 Meter erzielte, aber mehr Windpunkte bekam. Der Tournee-Führende Dawid Kubacki landete bei 129 Meter. Marius Lindvik (125,5 m) und Karl Geiger (123 m) müssen sich dagegen noch steigern.

14:20 Uhr - Erstes Training läuft

Der erste Trainingsdurchgang hat begonnen. Die Startnummer 1 trägt Manuel Fettner. Der Team-Weltmeister von 2013 zeigt direkt mal einen tollen Sprung auf 132 Meter.

14:00 Uhr - Zeitplan

Vor der Qualifikation um 16:30 Uhr finden ab 14:15 Uhr noch zwei Trainingsdurchgänge statt. Wie das Training lief, erfahrt ihr ebenfalls hier.

13:45 Uhr - Herzlich Willkommen

Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker zur Qualifikation zum Abschlussspringen der Vierschanzentournee 2019/20 in Bischofshofen. So spannend war es vom dem Dreikönigsspringen selten: Noch vier Athleten haben aussichtsreiche Chancen auf den Tourneesieg. Ihre Namen: Dawid Kubacki, Marius Lindvik, Karl Geiger und Ryoyu Kobayashi. In der heutigen Qualifikation geht es aber noch nicht um Punkte für die Gesamtwertung, sondern "nur" um eine gute Ausgangsposition. Wie wichtig die Startnummer aber sein kann, haben wir ja erst gestern am Bergisel gesehen.

