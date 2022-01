Daniel Tschofenig blieb in der Qualifikation deutlich unter seinen Möglichkeiten und fand sich lediglich auf Position 43 wieder.

Severin Freund, als Sechster bester DSV-Adler am Montag, springt gegen Mackenzie Boyd-Clowes aus Kanada.

Karl Geigers trifft im ersten Durchgang auf den Slowenen Zak Mogel.

Garmisch-Partenkirchen Experten-Analyse: Schuster macht Mut für Innsbruck: "Da geht noch was!" GESTERN AM 15:42

Direkt im ersten Duell ist Constantin Schmid im Einsatz. Der Deutsche bekommt es mit Piotr Zyla aus Polen zu tun.

Nächste starke Quali: Freund fliegt am Bergisel in die Top sechs

Hier gibt es alle Begegnungen beim Springen am Bergisel in Innsbruck in der Übersicht.

Innsbruck: K.o.-Duelle beim Bergiselspringen

Piotr Zyla (POL/26) - Constantin Schmid (GER/25)

Giovanni Bresadola (ITA/27) - Stephan Leyhe (GER/24)

Vladimir Zografski (BUL/28) - Artti Aigro (EST/23)

Kevin Maltsev (EST/29) - Halvor Egner Granerud (NOR/22)

Philipp Aschenwald (AUT/30) - Thomas Lackner (AUT/21)

Daniil Sadreev (RUS/31) - Junshiro Kobayashi (JPN/20)

Pawel Wasek (POL/32) - Roman Koudelka (CZE/19)

Simon Ammann (SUI/33) - Andrzej Stekala (POL/18)

Jakub Wolny (POL/34) - Daniel-André Tande (NOR/17)

Daiki Ito (JPN/35) - Manuel Fettner (AUT/16)

Dawid Kubacki (POL/36) - Timi Zajc (SLO/15)

Niko Kytosaho (FIN/37) - Marius Lindvik (NOR/14)

Fatih Arda Ipcioglu (TUR/38) - Evgeniy Klimov (RUS/13)

Gregor Deschwanden (SUI/39) - Naoki Nakamura (JPN/12)

Ilya Mankov (RUS/40) - Robert Johansson (NOR/11)

Zak Mogel (SLO/41) - Karl Geiger (GER/10)

Stefan Kraft (AUT/42) - Anze Lanisek (SLO/9)

Daniel Tschofenig (AUT/43) - Markus Eisenbichler (GER/8)

Andreas Wellinger (GER/44) - Yukiya Sato (JPN/7)

- Yukiya Sato (JPN/7) Mackenzie Boyd Clowes (CAN/45) - Severin Freund (GER/6)

Clemens AIgner (AUT/46) - Lovro Kos (SLO/5)

Peter Prevc (SLO/47) - Daniel Huber (AUT/4)

Joacim Ödegaard Björeng (NOR/48) - Kilian Peier (SUI/3)

Stefan Rainer (AUT/49) - Jan Hörl (AUT/2)

Pius Paschke (GER/50) - Ryoyu Kobayashi (JPN/1)

