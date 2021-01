Markus Eisenbichler und Karl Geiger sahen mit großen Augen zu, wie Halvor Egner Granerud weit über die grüne Linie und zum scheinbar haushohen Sieg in Lahti flog. Dann aber griff der Norweger bei riesiger Weite in den Schnee, um einen schweren Sturz zu verhindern, die beiden DSV-Adler schlugen die Hände vor das Gesicht - und standen kurz darauf unverhofft gemeinsam grinsend auf dem Podium.

"Platz zwei, die Sprünge kommen wieder, ich bin echt happy", meinte Eisenbichler, der nur wegen einer schwachen Landung hinter dem norwegischen Sieger Robert Johansson einreihte. Und Geiger war mit Platz drei "riesig zufrieden". Gut vier Wochen vor der WM sind die DSV-Adler wieder in der Spur.

Granerud war anschließend "stocksauer" und forderte Aufklärung: "Ich würde gerne von den Sprungrichtern wissen, wofür sie mir so viele Punkte abgezogen haben." Nutznießer war Johansson (265,9 Punkte/128,5+126,5 m), der mit umgerechnet nicht einmal einem Meter Vorsprung auf Eisenbichler (264,2/129,5+128,5) siegte. Geiger (264,0/130,5+126,0) lag knapp dahinter und einen halben Punkt vor Granerud, der in den Schnee griff, aber einen Sturz vermied.

Schon am Samstag beim dritten Platz der DSV-Adler im Teamwettbewerb war Geiger der punktbeste aller Springer gewesen. Routinier Pius Paschke als Zehnter rundete das starke deutsche Ergebnis am Sonntag ab, Bundestrainer Stefan Horngacher war mit dem Wochenende entsprechen glücklich.

"Mit insgesamt drei Podestplätzen können wird sehr zufrieden sein, auch wenn es noch ein paar Baustellen gibt - vor allem bei der Landung", sagte der Österreicher: "Aber wir sind auf dem richtigen Weg." Den wollen die DSV-Adler bis zur WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) beibehalten - auch am kommenden Wochenende beim Heimspiel in Willingen.