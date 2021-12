Martin Schmitt hat nichts als lobende Worte für das Kämpferherz von Severin Freund übrig, der zuletzt im Continental Cup in Vikersund gewann.

Dass er diesen Umweg geht, sieht der Eurosport-Experte durchweg positiv:

"Letztlich blieb ihm keine andere Möglichkeit. Severin Freund nimmt das klaglos an. Er hat es aufgrund der Leistungen im Herbst knapp nicht ins A-Team geschafft. Das Team ist sehr stark, es kann schnell passieren, dass man plötzlich nicht bei den Besten dabei ist", sagte der Olympiasieger.

Für die Tournee hofft Schmitt, dass der 33-Jährige auf die positiven Erfahrungen aufbauen kann.

Keine Geschenke im Continental Cup

Vor den Leistungen des deutschen Skispringers im Continental Cup hat Schmitt höchsten Respekt, auch wenn dort eine andere Klasse vorhanden ist:

"Natürlich ist das Niveau dort nicht so hoch wie im Weltcup, aber so ein Springen muss man erst einmal gewinnen. Das ist immer eine Herausforderung, es wird einem nichts geschenkt", so der 43-Jährige.

Mit Ausblick auf die kommende Tournee kann Freund von diesem alternativen Weg laut Schmitt nur profitieren: "Er geht nun diesen kleinen Umweg und hat mit seinem Sieg gezeigt, dass er eine super Basis hat. Ich hoffe, dass er das auch bei der Tournee abrufen kann."

