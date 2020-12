Der frischgebackene Weltmeister Karl Geiger eilte aus dem tief verschneiten Planica zu seiner hochschwangeren Frau Franziska nach Oberstdorf, Markus Eisenbichler verabschiedete sich zur kurzen Winterfrische ins heimische Siegsdorf. Horngacher gab seinen Adlern zwei Tage frei und blickte auf die Zeit danach: "Am Mittwoch geht es wieder ins Krafttraining. Und am Donnerstag schon nach Engelberg."

In der Schweiz findet die traditionelle Tournee-Generalprobe statt, ehe es nach der kurzen Weihnachtspause beim Auftakt am 28. und 29. Dezember vor Geigers Oberstdorfer Haustür ernst wird. "Ich bin hier tief verwurzelt, das ist Heimat für mich", sagt er über seinen Lebensmittelpunkt.

Dort, wo er in diesen Tagen Vater einer Tochter werden wird, muss Geiger zwar bei der Tournee auf die geliebte "brutale Atmosphäre" an der Schattenbergschanze verzichten, wo keine Zuschauer zugelassen sind - seinen betrübten Oberstdorfern will er mit dem ersten deutschen Heimsieg seit Severin Freund 2015 aber ein Trostpflaster schenken.