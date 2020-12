Markus Eisenbichler, der auch schon als Dritter in den zweiten Wettkampftag in Planica gegangen war, kam am Samstag auf 234,5 und 230 Meter und sammelte insgesamt 859,3 Punkte. Auf Granerud fehlten dem Großschanzen-Weltmeister von 2019 am Ende 17,4 Punkte.