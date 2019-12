Skispringer Karl Geiger ist mit einem starken zweiten Platz in die 68. Vierschanzentournee gestartet. Der Vizeweltmeister musste sich in seiner Heimat Oberstdorf einzig Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi aus Japan geschlagen geben. Dritter wurde Normalschanzen-Weltmeister Dawid Kubacki aus Polen.

Video - Die Entscheidung in Oberstdorf: Geiger legt grandios vor - aber Kobayashi kontert 03:44

Geiger flog vor 25.500 Zuschauern auf 135,0 und 134,0 m, mit 295,9 Punkten lag er umgerechnet knapp fünf Meter hinter Überflieger Kobayashi (305,1 Punkte). Als zweitbester DSV-Adler belegte der zuletzt formschwache Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf/277,8 Punkte) den guten elften Rang - sein bestes Ergebnis der Saison.

"Wir sind super gestartet. Karl hat einen richtig guten Sprung gemacht, auch Markus kommt immer besser und besser ins Spiel. Die Leistung der Jungs war echt gut", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in der "ARD".

Für Kobayashi war es der fünfte Tagessieg bei der Tournee in Folge, vor ihm hatten das nur Helmut Recknagel für die DDR (1958 bis 1959), Sven Hannawald (2001 bis 2002) und Kamil Stoch (2017 bis 2018) geschafft. An Neujahr kann sich der Japaner in Garmisch-Partenkirchen die alleinige Bestmarke holen.

Video - So gewann Geiger das deutsche Duell in Oberstdorf 01:41

Sieben DSV-Springer in den Punkten - Freitag schaut zu

Puis Paschke überzeugte aus DSV-Sicht als Zwölfter. Der Dritte aus der Qualifikation, Stephan Leyhe, platzierte sich direkt hinter Eisenbichler und Paschke auf Rang 13.

Insgesamt schafften es sieben der neun deutschen Springer in den zweiten Durchgang. Constantin Schmid (20.), Luca Roth (27.) und Moritz Baer (29.) holten ebenfalls Weltcuppunkte. Für Roth war es das erste Top-30-Ergebnis im Weltcup.

Im ersten Durchgang scheiterten lediglich Philipp Raimund (34., im direkten Duell mit Geiger) und Martin Hamann (38.).

Nur noch Zuschauer war Richard Freitag. Der Sachse hatte am Samstag als 59. den Wettkampf der besten 50 verpasst und blieb zum vierten Mal in Folge ohne Weltcuppunkt. Der 28-Jährige verfolgte das Auftaktspringen der Tournee so nur im Hotel. Noch vor zwei Jahren hatte Freitag um den Tourneesieg mitgekämpft.

Stoch, Prevc und Tande patzen

Einen Rückschlag musste auch Mitfavorit Kamil Stoch hinnehmen. Der Pole, der 2017/18 noch den Grand Slam geholt hatte, wurde nur 19. Der Slowene Peter Prevc, ebenfalls ehemaliger Tournee-Sieger, lag nur auf Platz 21.

Bereits ausgeschieden sind der zweimalige Saisonsieger Daniel Andre Tande aus Norwegen, der WM-Dritte Killian Peier (Schweiz) und der Österreicher Gregor Schlierenzauer. Jakub Wolny (Polen) wurde wegen eines unzulässigen Sprunganzugs disqualifiziert.

Video - "Boah, Alter!" Kobayashi dominiert in Oberstdorf 00:40

Das könnte Dich auch interessieren: "Das Skispringen lebt in mir": Wellinger heiß auf Comeback

(mit SID)