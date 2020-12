Er unterstrich dies auch immer wieder bei der Vierschanzentournee. 1998, 1999 und im Jahr 2000 gewann er drei Mal in Folge das Auftaktspringen in Oberstdorf. Für den Gesamtsieg reichte es dennoch nie.

"Wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, würde ich den Tourneesieg gern nehmen. Das will jeder Sportler. Aber ich würde keinen Moment meiner Karriere dafür eintauschen. Dafür habe ich zu viel Schönes erlebt. Natürlich kann man es als Makel empfinden, die Tournee nicht gewonnen zu haben. Aber ich bin mit mir im Reinen", sagt er heute rückblickend.

Dass just ein Jahr nach dem Ende von Schmitts Siegesserie sein Teamkollege Sven Hannawald mit vier Einzelsiegen beim prestigeträchtigsten Skisprung-Event des Jahres Geschichte schrieb, ist für den zweifachen Gesamtweltcupsieger kein Problem.

Im Gespräch mit Moderator Tobias Hlusiak spricht Martin Schmitt ausführlich über seine holprigen Anfänge im Skisprung-Zirkus, was er schon als kleines Kind so beeindruckend an der Vierschanzentournee fand und wie er den Hype um seine Person vor gut zwanzig Jahren empfunden hat.