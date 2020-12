Als "Schneekönig" Karl Geiger den Siegerpokal überglücklich in die Höhe streckte, vermisste der Lokalmatador nur die jubelnden Fans in der Skisprung-Arena. "Wenn jetzt noch Zuschauer da wären, wäre es perfekt", sagte der Skiflug-Weltmeister nach seinem Traumstart in die 69. Vierschanzentournee in Oberstdorf sichtlich berührt.