Der Hintergrund: Weil der Rückenwind kurz vor Ende des Wettkampfs auf Aufwind drehte, sah sich die Jury gezwungen, den Anlauf zu verkürzen. Als dann Tagessieger Ryoyu Kobayashi bei Aufwindbedingungen auf 141 Meter flog, wurde zusätzlich um zwei weitere Luken verkürzt.

Mit diesem niedrigeren Anlauf ging Geiger, Dritter nach dem ersten Versuch, in die Spur, als der Wind wieder auf Rückenwind drehte. Der Skiflug-Weltmeister zog den Versuch noch auf 131,5 Metern und hielt den Rückstand auf Kobayashi mit 6,1 Punkten in Grenzen.

Nach dem Versuch des Lokalmatadoren hatte sich der Rückenwind eingepegelt, sodass vor den Norwegern Halvor Egner Granerud und Robert Johansson wieder verlängert wurde. Eine richtige Entscheidung der Jury, bei der Geiger allerdings nicht vom Glück begünstigt war.

Für die bevorstehenden Wettkämpfe zeigte sich Horngacher bei Eurosport optimistisch: "Karl hat einen guten Sprung gezeigt, es ist alles offen. Er liegt super im Feld. Er weiß genau, was zu tun ist, er ist super in Form. In Garmisch können die Dinge schon ganz anders aussehen", so der Österreicher.

