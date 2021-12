Bei den übrigen Weltcups können die Springer einen PCR-Test noch im eigenen Land durchführen. Nun ist ein Test am 27. Dezember in Oberstdorf Pflicht, einen Tag später beginnt die Qualifikation für das erste Tourneespringen. Viele internationale Teams müssen daher schon am zweiten Weihnachtstag nach Deutschland reisen.

"Wir sind geimpft, die FIS verlangt jedes Wochenende einen negativen Test, um unsere Akkreditierung zu erhalten. Aber nun hat sich der Veranstalter entschlossen, ein deutsches Testergebnis zu fordern. Wo ist der Unterschied?", sagte Malysz.

Ad

Vor einem Jahr hatten die polnischen Skispringer um Kamil Stoch in Oberstdorf ein Corona-Chaos erlebt. Ein positiver Test bei Klemens Muranka hatte zunächst zum Ausschluss des gesamten Teams geführt, sogar Polens Regierungschef Mateusz Morawieck schaltete sich ein.

Klingenthal Geiger und Eisenbichler stürzen beim Heimspiel ab VOR 18 STUNDEN

Nach mehreren negativen Testreihen durfte das Team aber doch antreten - Stoch gewann die Tournee vor Karl Geiger, in Dawid Kubacki wurde ein weiterer Pole Dritter.

Das könnte Euch auch interessieren: Erster Sieg seit 2016: Freund tankt Selbstvertrauen für die Tournee

(SID)

"Schön, Andi!" Wellinger startet mit Traumsprung starke Aufholjagd

Klingenthal Althaus wird Dritte in Klingenthal: "Freue mich mega" GESTERN AM 12:19