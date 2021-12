Severin Freund kam auf dem Storbakken (HS 117) nach Sprüngen auf 115 und 113,5 Meter auf 264,5 Punkte und siegte mit 2,2 Zählern Vorsprung auf Ulrich Wohlgenannt. Der 27-jährige Österreicher verteidigte mit seinem zweiten Platz erfolgreich seine Gesamtführung im Continental Cup.

Freunds bisher letzter Erfolg in einem internationalen Springen war sein Weltcupsieg am 26. November 2016 im finnischen Ruka.

Für den Großschanzen-Weltmeister von 2015 war der Sieg in Vikersund der zweite Podestplatz in Folge, nachdem er bereits am Freitag im ersten Wettbewerb hinter Wohlgenannt und dem Norweger Joacim Ödegaard Björeng Dritter geworden war.

Zweitbester Deutscher am Samstag wurde Philipp Raimund als Achter. Mit David Siegel (18.) und Martin Hamann (21.) schafften es zwei weitere DSV-Adler in die Punkte.

Severin Freund ist Dritter in Continental-Cup-Gesamtwertung

In der COC-Gesamtwertung belegt Freund nun hinter Wohlgenannt (360 Punkte) und Siegel (193 Punkte) mit 160 Punkten Platz drei. Damit hat der DSV momentan gute Aussichten als eine der drei erfolgreichsten Nationen im Continental Cup für die zweite Weltcup-Periode, die mit der Vierschanzentournee beginnt, einen zusätzlichen siebten Startplatz zu erhalten.

Die Entscheidung darüber fällt am kommenden Wochenende bei den Continental-Cup-Springen in Ruka.

Aber auch unabhängig vom möglichen siebten Startplatz dürfte Freund, der vor der Saison in einer internen Ausscheidung knapp den Sprung ins Weltcup-Team verpasste, ziemlich sicher beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf dabei sein, da der DSV als gastgebender Skiverband mit einer nationalen Gruppe antreten wird.

Die Vierschanzentournee beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation zum Auftaktspringen in Oberstdorf. Das erste Springen steigt einen Tag später.

