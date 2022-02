Außerdem interessierte sich das Sicherheitspersonal besonders für Althaus' Silbermedaille.

Auf einem Foto, das die Allgäuerin über die Sozialen Medien verbreitete, erschien das weiße "Beijing 2022"-Kästchen, in dem die Plakette verstaut war, leicht ramponiert und ausgiebig mit blauer Farbe verschmiert.

Ad

"Irgendwie läuft es bei mir gerade nicht so super mit den Kontrolleuren", schrieb Althaus, die sich aber über ein Happyend freuen durfte: Nach 30 Stunden Rückreise kam sie heil und mit Medaille zurück in der Heimat an.

Olympia - Skispringen Durchwachsenes Training: Großschanze bereitet DSV-Adlern Probleme VOR 16 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Durchwachsenes Training: Großschanze bereitet DSV-Adlern Probleme

Skeleton - "der angsteinflößendste Sport bei Olympia"

(SID)

Olympia - Skispringen Anzug-Eklat: Kontrolleur weist jede Schuld von sich VOR 20 STUNDEN