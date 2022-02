Das Ständchen seiner Teamkollegen zum Geburtstag nahm Karl Geiger nur allzu gerne entgegen, zu lachen hat der Bayer derzeit schließlich nicht viel. Die Enttäuschung von der Normalschanze und die Farce im Mixed stecken dem seit Freitag 29-Jährigen in den Knochen, allerdings ist Besserung in Sicht.

"Ich bin zufrieden, es war der richtige Schritt. Ich bin sehr am Arbeiten, aber es ist alles andere als leicht. Heute war ein besserer Tag, ich muss jeden Tag nutzen", sagte Geiger am Eurosport-Mikrofon und betonte: "Es ist faszinierend, wie schnell so ein Selbstvertrauen zerstört werden kann. Die ganze Saison war gut, aber die letzte Woche war hart. Ich habe mich auf dieser neuen Schanze bislang schwer getan, aber es geht bergauf und das ist alles, was zählt", sagte Geiger am Eurosport-Mikrofon vor dem Einzel am Samstag (19:00 Uhr OZ/12:00 Uhr MEZ live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!).

Ad

Gewinner der Qualifikation wurde der Norweger Marius Lindvik mit 135,0 m vor seinem Teamkollegen Halvor Egner Granerud und Routinier Peter Prevc aus Slowenien. Normalschanzen-Olympiasieger Ryoyu Kobayashi aus Japan musste sich mit Rang neun begnügen.

Olympia - Skispringen Althaus erneut mit Kontroll-Pech: Medaillenbox ramponiert, Flug verpasst VOR 8 STUNDEN

Eigentlich sollte der erste Wettkampf vom großen Bakken für Geiger der Höhepunkt der Olympischen Spiele werden. Der Führende im Gesamtweltcup war als Mitfavorit nach Peking gereist, wollte als erster Deutscher seit Jens Weißflog 1994 Gold von der Großschanze holen. Doch davon ist längst keine Rede mehr. Rang zwölf in der Qualifikation war sein bestes Ergebnis. Die Hoffnungen ruhen nun auf Markus Eisenbichler, der Sechster wurde.

Horngacher erfreut: "Es geht bergauf"

"Es war für alle Beteiligten eine Erleichterung, wir haben hart dafür gekämpft. Es ist gerade im mentalen Bereich zuletzt einiges schief gelaufen. Die Athleten sind nun wieder gelöster, es geht bergauf. Wir haben uns aus dieser Niederlage, die wir erlebt haben, wieder rausgezogen. Die Sprünge werden immer besser, es kommt mehr Selbstvertrauen rein. Morgen wollen wir den nächsten Schritt nach vorne machen", konstatierte er bei Eurosport.

Constantin Schmid (Oberaudorf) folgte auf dem 19. Platz. Pius Paschke (Kiefersfelden), der im Einzel von der Normalschanze noch gefehlt hatte, schaffte es als 30. ebenfalls problemlos unter die besten 50 und ist somit am Samstag dabei.

Starke Norweger: Lindvik gewinnt die Qualifikation von der Großschanze

Eisenbichler hinterlässt besten Eindruck

Den mit Abstand besten Eindruck auf der Großschanze hinterließ aber Eisenbichler. "Ich bin auf dem richtigen Weg, es macht wieder mehr Spaß", sagte der Bayer, der am Freitag in der Probe sogar Dritter geworden war. Wie Geiger hat auch Eisenbichler schon das Mannschaftsspringen im Hinterkopf. "Im Teamwettkampf zählt es. Da wollen wir um die Medaillen kämpfen", sagte er im "ZDF".

Vielleicht wäre dann ja auch die Zeit für eine Party gekommen, Geigers Geburtstag am Freitag reichte dafür jedenfalls nicht. "Man stumpft über die Jahre ab, wenn man immer in der Saison Geburtstag hat", sagte Geiger, und auch Eisenbichler ließ es lieber ruhig angehen: "Halli-Galli-Drecksau-Party gibt es bei uns schon länger nicht mehr - leider."

Peking 2022: Olympia-News direkt aufs Handy? Hol Dir die Eurosport-App!

Das könnte Dich auch interessieren: Althaus erneut mit Kontroll-Pech: Medaillenbox ramponiert, Flug verpasst

(mit SID)

Starke Norweger: Lindvik gewinnt die Qualifikation von der Großschanze

Olympia - Skispringen Skisprung-Legende Schmitt: Das macht den Telemark so kompliziert VOR 21 STUNDEN