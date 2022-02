Vor vier Jahren sorgte Andreas Wellinger auf der Normalschanze von Pyeongchang mit seinem Gold für den ersten Olympiasieg eines deutschen Skispringers seit 1994. In diesem Jahr dürfte dieses Unterfangen für den DSV deutlich schwerer werden.

Karl Geiger hatte zwar in der Qualifikation zur ersten olympischen Entscheidung von Peking seinen bislang besten Sprung in China gezeigt, dennoch gibt der 28-Jährige weiter Rätsel auf - von seiner Bestform ist der Weltcup-Spitzenreiter weit entfernt.

"Es war ein Schritt in die richtige Richtung, es fehlt aber noch ein gutes Stück. Wir sind ein bisschen auf der Suche nach dem, was nach ganz vorne fehlt", sagte Geiger nach seinem neunten Platz am Samstag . Auch der sechsmalige Weltmeister Markus Eisenbichler konnte sich bisher nicht mit der Normalschanze in Zhangjiakou anfreunden. In der Qualifikation wurde der Siegsdorfer nur 23. Besser präsentierte sich Stephan Leyhe als Elfter.