Wellinger hatte sich im Juni 2019 einen Kreuzbandriss in eben jenem Knie zugezogen und kämpft seitdem um den Anschluss an die Weltspitze.

Im Hinblick auf die Qualifikation für Peking (4. bis 20. Februar) muss er noch um eines der fünf deutschen Tickets kämpfen.

Ad

In Zakopane stehen ein Teamspringen am Samstag und ein Einzelwettbewerb am Sonntag auf dem Programm.

Olympia Peking Olympia-Kalender: Der Zeitplan der Winterspiele von Peking 2022 28/09/2021 AM 22:33

Das könnte Dich auch interessieren: DSV-Adler nach Geiger-Sturz abgeschlagen, Österreich triumphiert

(SID)

Gänsehaut pur: Wellingers erstes Olympia-Gold im Rückblick

Olympia - Skispringen Wellingers Silber-Coup in Pyeongchang - nur Stoch war besser 11/01/2022 AM 15:11