Guri Ranum Ekaas konnte außerdem weitere positive Anzeichen berichten: "Daniel hat reagiert, als er angesprochen wurde."

"Wir befinden uns immer noch in einem frühen Stadium des Aufwachprozesses, aber das Team um ihn herum in Slowenien ist mit der bisherigen Entwicklung zufrieden und sieht positive Signale, was den weiteren Verlauf betrifft", so Ekaas weiter.

Daniel-André Tande erfährt in Ljubljana inzwischen auch direkte Unterstützung aus dem persönlichen Umfeld. "Daniels Mutter und seine Freundin sind in Ljubljana angekommen und werden ihm beim restlichen Aufwachprozess beistehen", teilte die Mannschaftsärztin mit.

Bereits am Sonntagvormittag hatte Ekaas bekanntgegeben, dass die Ärzte den kontrollierten Aufwachprozess für den 27-Jährigen bereits am Samstagabend eingeleitet hatten und Tande sich in einem stabilen Zustand befinde.

Tande erleidet beim Sturz einen Schlüsselbeinbruch und eine Lungenquetschung

Bei diesem schweren Sturz zog er sich einen Schlüsselbeinbruch zu. Außerdem wurde eine leichte Verletzung in der Lunge diagnostiziert.

Nach dem Sturz wurde Tande, nachdem er noch im Auslauf intubiert werden musste, mit einem Helikopter ins Universitätskrankenhaus der slowenischen Hauptstadt geflogen.

DSV-Bundestrainer Horngacher: "War ein Wahnsinnsschock"

"Das war ein Wahnsinnsschock für die ganze Skisprung-Familie", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im "ZDF".

Bei der Siegerehrung am Sonntag in Planica schickten die Skispringer mit einem großen Plakat Genesungswünsche an den Skiflug-Weltmeister von 2018.

