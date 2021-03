Publiziert 29/03/2021 Am 07:42 GMT | Update 29/03/2021 Am 08:12 GMT

Die norwegische Mannschaftsärztin Guri Ekaas zeigte sich erfreut über den Gesundheitszustand des Team-Olympiasiegers.

"Daniel hat im Laufe der Nacht große Fortschritte gemacht", sagte Ekaas: "Er wurde heute um 6:00 Uhr vom Beatmungsgerät abgekoppelt, und alles ist in Ordnung."

"Daniels Mutter und seine Freundin sind in Ljubljana angekommen und werden ihm beim restlichen Aufwachprozess beistehen", hatte die Mannschaftsärztin mitgeteilt.

Tande macht gute Fortschritte

Bereits am Sonntagvormittag hatte Ekaas bekanntgegeben, dass die Ärzte den kontrollierten Aufwachprozess für den 27-Jährigen bereits am Samstagabend eingeleitet hatten und Tande sich in einem stabilen Zustand befinde.

Tande war am Donnerstag ins künstliche Koma versetzt worden.

Tande schwer gestürzt

Der 27-Jährige hatte auf der Flugschanze im slowenischen Planica im Probedurchgang kurz nach dem Absprung die Kontrolle über seinen linken Ski verloren und war mit voller Wucht auf den Hang geprallt

Der Skiflug-Weltmeister mit dem norwegischen Team war mit dem Helikopter abtransportiert worden und hatte per Intubation mechanisch beatmet werden müssen, dazu wurde ein Schlüsselbeinbruch sowie eine leichte Verletzung der Lunge diagnostiziert.

"Das war ein Wahnsinnsschock für die ganze Skisprung-Familie", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im "ZDF". Bei der Siegerehrung am Sonntag in Planica schickten die Skispringer mit einem großen Plakat Genesungswünsche an den Skiflug-Weltmeister von 2018.

(SID)

